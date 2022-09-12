Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

"В кровище весь. Ни снарядов, ни оружия, них*я": окупанти відступають під натиском ЗСУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 12 вересня 2022, 16:09

Російські загарбники під натиском Збройних сил України на Харківщині вантажать двохсотих, змушені воювати пораненими і не мають достатньої підтримки.

Джерело: перехоплення телефонної розмови окупанта, оприлюднене СБУ

Деталі: У спецслужбі зазначають, що розмова російського окупанта з дружиною свідчить: рішучі дії українських захисників на сході посіяли розпач серед загарбників.

У росіян закінчуються боєприпаси, немає підтримки з повітря, а воювати доводиться навіть з пораненнями.

Крізь сльози окупант скаржиться, що не має ні сил, ні нервів.

Дослівно окупант: "Мы не можем держать оборону, у них слишком сильное оружие по сравнению с нашими. Мы запросили поддержки авиации, нам сказали х#й, держите оборону сами как хотите...

ВІДЕО ДНЯ

У нас нет ни снарядов, ни оружия, них#я. Патронов осталось, бл#дь, у всех по магазину".

Деталі: Дружина переконує його, що допомогу підвезуть, проте окупант безнадійно відповідає: "да х#й знает, когда эти самолёты… долетят ли они сюда ещё. Четыре летело – не долетело, сбили нах#й".

Спецслужбовці ж обіцяють окупантам подальший натиск – до повної перемоги України у війні.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: СБУвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Пентагон: частина російських військ із Харківщини повернулася в РФ

Зеленський: ЗСУ звільнили понад 6000 кв. км, рух військ триває

Зеленський назвав одну з причин, чому Росія б’є по об’єктах української енергетики

"Плівки Медведчука": Суд закрив справу, в якій Порошенко звинувачував Зеленського у бездіяльності

Російське командування призупинило відправку нових підрозділів в Україну – Генштаб

Зеленський закликав Трампа подивитися на війну в Україні без рожевих окулярів

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

СБУ
Підозра в держзраді: суд арештував ексочільника СБУ Харківщини
Коригував вогонь по Запоріжжю: зрадник отримав 15 років тюрми
Полонений окупант розповів, як командування тікало від контрнаступу ЗСУ на Харківщині - СБУ
Останні новини
05:55
У Литві збільшать кількість сховищ і передбачать аварію на Білоруській АЕС
04:58
Азербайджан звинуватив Вірменію в ескалації конфлікту – заява
04:36
Вірменія вирішила звернутися до Росії та ОДКБ через ситуацію з Азербайджаном
04:02
Ворог обстріляв громади Сумщини з артилерії, мінометів і САУ
03:07
Прем’єр Вірменії подзвонив Путіну
02:20
Болгарія передасть медичні набори для 35 тисяч українських військових
01:58
ЗСУ вдарили по зосередженню озброєння та техніки і пунктах управління ворога – ОК "Південь"
01:36
Пентагон: частина російських військ із Харківщини повернулася в РФ
00:59
На кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бойові дії, є загиблі
00:28
МАГАТЕ: Україна відновила другу резервну лінію електропередач до ЗАЕС
Усі новини...