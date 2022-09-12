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"В кровище весь. Ни снарядов, ни оружия, них*я": окупанти відступають під натиском ЗСУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 12 вересня 2022, 16:09
В кровище весь. Ни снарядов, ни оружия, них*я: окупанти відступають під натиском ЗСУ

Російські загарбники під натиском Збройних сил України на Харківщині вантажать двохсотих, змушені воювати пораненими і не мають достатньої підтримки.

Джерело: перехоплення телефонної розмови окупанта, оприлюднене СБУ

Деталі: У спецслужбі зазначають, що розмова російського окупанта з дружиною свідчить: рішучі дії українських захисників на сході посіяли розпач серед загарбників.

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У росіян закінчуються боєприпаси, немає підтримки з повітря, а воювати доводиться навіть з пораненнями.

Крізь сльози окупант скаржиться, що не має ні сил, ні нервів.

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Дослівно окупант: "Мы не можем держать оборону, у них слишком сильное оружие по сравнению с нашими. Мы запросили поддержки авиации, нам сказали х#й, держите оборону сами как хотите...

У нас нет ни снарядов, ни оружия, них#я. Патронов осталось, бл#дь, у всех по магазину".

Деталі: Дружина переконує його, що допомогу підвезуть, проте окупант безнадійно відповідає: "да х#й знает, когда эти самолёты… долетят ли они сюда ещё. Четыре летело – не долетело, сбили нах#й".

Спецслужбовці ж обіцяють окупантам подальший натиск – до повної перемоги України у війні.

Теми: СБУвійна
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