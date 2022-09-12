"В кровище весь. Ни снарядов, ни оружия, них*я": оккупанты отступают под натиском ВСУ

Российские захватчики под давлением Вооруженных сил Украины на Харьковщине грузят двухсотых, вынуждены воевать ранеными и не имеют достаточной поддержки.

Источник: перехват телефонного разговора оккупанта, обнародованный СБУ

Детали: В спецслужбе отмечают, что разговор российского оккупанта с женой говорит: решительные действия украинских защитников на востоке посеяли отчаяние среди захватчиков.

У россиян заканчиваются боеприпасы, нет поддержки с воздуха, а воевать приходится даже с ранениями.

Сквозь слезы оккупант жалуется, что не имеет ни сил, ни нервов.

Дословно оккупант: "Мы не можем держать оборону, у них слишком сильное оружие по сравнению с нашими. Мы запросили поддержки авиации, нам сказали х#й, держите оборону сами как хотите...

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У нас нет ни снарядов, ни оружия, них#я. Патронов осталось, бл#дь, у всех по магазину".

Детали: Жена убеждает его, что помощь подвезут, однако оккупант безнадежно отвечает: "да х#й знает, когда эти самолеты… долетят ли они сюда еще. Четыре летело – не долетело, сбили нах#й".

Спецслужащие же обещают оккупантам дальнейшее давление – к полной победе Украины в войне.