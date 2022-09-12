Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

"В кровище весь. Ни снарядов, ни оружия, них*я": оккупанты отступают под натиском ВСУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 12 сентября 2022, 16:09

Российские захватчики под давлением Вооруженных сил Украины на Харьковщине грузят двухсотых, вынуждены воевать ранеными и не имеют достаточной поддержки.

Источник: перехват телефонного разговора оккупанта, обнародованный СБУ

Детали: В спецслужбе отмечают, что разговор российского оккупанта с женой говорит: решительные действия украинских защитников на востоке посеяли отчаяние среди захватчиков.

У россиян заканчиваются боеприпасы, нет поддержки с воздуха, а воевать приходится даже с ранениями.

Сквозь слезы оккупант жалуется, что не имеет ни сил, ни нервов.

Дословно оккупант: "Мы не можем держать оборону, у них слишком сильное оружие по сравнению с нашими. Мы запросили поддержки авиации, нам сказали х#й, держите оборону сами как хотите...

ВИДЕО ДНЯ

У нас нет ни снарядов, ни оружия, них#я. Патронов осталось, бл#дь, у всех по магазину".

Детали: Жена убеждает его, что помощь подвезут, однако оккупант безнадежно отвечает: "да х#й знает, когда эти самолеты… долетят ли они сюда еще. Четыре летело – не долетело, сбили нах#й".

Спецслужащие же обещают оккупантам дальнейшее давление – к полной победе Украины в войне.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: СБУвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Пентагон: часть российских войск из Харьковской области вернулась в РФ

Зеленский: Зеленский: ВСУ освободили свыше 6000 кв. км, движение войск продолжается

Зеленский назвал одну из причин, почему Россия бьет по объектам украинской энергетики

"Пленки Медведчука": Суд закрыл дело, в котором Порошенко обвинял Зеленского в бездействии

Российское командование приостановило отправку новых подразделений в Украину – Генштаб

Зеленский призвал Трампа посмотреть на войну в Украине без розовых очков

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

СБУ
Подозрение в госизмене: суд арестовал экс-начальника СБУ Харьковщины
Корректировал огонь по Запорожью: предатель получил 15 лет тюрьмы
Пленный оккупант рассказал, как командование убегало от ВСУ в Харьковской области - СБУ
Последние новости
05:55
В Литве увеличат количество убежищ и предусмотрят аварию на Белорусской АЭС
04:58
Азербайджан обвинил Армению в эскалации конфликта – заявление
04:36
Армения решила обратиться к России и ОДКБ из-за ситуации с Азербайджаном
04:02
Враг обстрелял общины Сумщины из артиллерии, минометов и САУ
03:07
Премьер Армении позвонил Путину
02:20
Болгария передаст медицинские наборы для 35 тысяч украинских военных
01:58
ВСУ ударили по сосредоточению вооружения и техники, пунктам управления врага – ОК "Юг"
01:36
Пентагон: часть российских войск из Харьковской области вернулась в РФ
00:59
На границе Армении и Азербайджана начались боевые действия, есть погибшие
00:28
МАГАТЭ: Украина восстановила вторую резервную линию электропередач к ЗАЭС
Все новости...