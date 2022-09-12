В Единбурзі почалася церемонія прощання з Єлизаветою II

В Единбурзі, столиці Шотландії, почалася церемонія прощання з королевою Єлизаветою II.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Близько 16 години за Києвом через центр Единбурга рушила процесія з труною королеви - з замку Голірудхауз до Единбурзького собору. Труну супроводжують усі діти Єлизавети II.

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У соборі відбудеться вечірня, що триватиме близько години. О 17 годині за британським часом (близько 19:00 за Києвом) всередину почнуть впускати звичайних британців, які хочуть віддати шану королеві.

Тисячі людей завчасно перед початком процесії зібралися на вулицях та займають чергу на вхід до собору.

BBC

Фото- та відеозйомка подій на мобільні телефони заборонена, людей також попросили на власний розсуд брати з собою їжу та воду, оскільки очікувати можливо доведеться протягом кількох годин.

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Труна з тілом Єлизавети II залишатиметься в Единбурзькому соборі рівно добу, після чого її відвезуть до аеропорту Единбурга і звідти - до Лондона, де її знову зустрінуть король Чарльз III із дружиною. У Лондоні труну відвезуть спершу до Букінгемського палацу, далі - до Вестмінстерської зали, де вона залишатиметься наступних чотири дні.

Як повідомлялося, на похорон Єлизавети II, що відбудеться 19 вересня, лідерів країн привезуть автобусами, авто та вертольоти заборонили.

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