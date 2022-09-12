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В Единбурзі почалася церемонія прощання з Єлизаветою II

"Європейська правда"Понеділок, 12 вересня 2022, 17:34

В Единбурзі, столиці Шотландії, почалася церемонія прощання з королевою Єлизаветою II.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Близько 16 години за Києвом через центр Единбурга рушила процесія з труною королеви - з замку Голірудхауз до Единбурзького собору. Труну супроводжують усі діти Єлизавети II. 

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PA Media
 
Getty Images

У соборі відбудеться вечірня, що триватиме близько години. О 17 годині за британським часом (близько 19:00 за Києвом) всередину почнуть впускати звичайних британців, які хочуть віддати шану королеві. 

Тисячі людей завчасно перед початком процесії зібралися на вулицях та займають чергу на вхід до собору. 

 
BBC

Фото- та відеозйомка подій на мобільні телефони заборонена, людей також попросили на власний розсуд брати з собою їжу та воду, оскільки очікувати можливо доведеться протягом кількох годин.

ВІДЕО ДНЯ
 
Getty Images

Труна з тілом Єлизавети II залишатиметься в Единбурзькому соборі рівно добу, після чого її відвезуть до аеропорту Единбурга і звідти - до Лондона, де її знову зустрінуть король Чарльз III із дружиною. У Лондоні труну відвезуть спершу до Букінгемського палацу, далі - до Вестмінстерської зали, де вона залишатиметься наступних чотири дні. 

Як повідомлялося, на похорон Єлизавети II, що відбудеться 19 вересня, лідерів країн привезуть автобусами, авто та вертольоти заборонили.

Читайте також: Королева, яку пам’ятатимуть у Британії та в Україні: найважливіше про Єлизавету II.

Теми: Велика Британія
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