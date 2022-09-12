В Эдинбурге началась церемония прощания с Елизаветой II

В Эдинбурге, столице Шотландии, началась церемония прощания с королевой Елизаветой II.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Около 16 часов по Киеву через центр Эдинбурга двинулась процессия с гробом королевы – из замка Холирудхауз в Эдинбургский собор. Гроб сопровождают все дети Елизаветы II.

PA Media

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В соборе пройдет вечерняя служба, которая продлится около часа. В 17 часов по британскому времени (около 19:00 по Киеву) внутрь начнут впускать обычных британцев, которые хотят отдать честь королеве.

Тысячи людей раньше времени перед началом процессии собрались на улицах и занимают очередь на вход в собор.

BBC

Фото- и видеосъемка событий на мобильные телефоны запрещена, людей также попросили по своему усмотрению брать с собой еду и воду, поскольку ждать, возможно, придется в течение нескольких часов.

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Гроб с телом Елизаветы II будет оставаться в Эдинбургском соборе ровно сутки, после чего его отвезут в аэропорт Эдинбурга и оттуда - в Лондон, где его снова встретят король Чарльз III с супругой. В Лондоне гроб отвезут сначала в Букингемский дворец, далее - в Вестминстерский зал, где он будет оставаться следующие четыре дня.

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Как сообщалось, на похороны Елизаветы II, которые пройдут 19 сентября, лидеров стран привезут на автобусах, авто и вертолеты запретили.

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