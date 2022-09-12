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Зеленський закликав Трампа подивитися на війну в Україні без рожевих окулярів

"Європейська правда"Понеділок, 12 вересня 2022, 18:37

Володимир Зеленський вважає, що 45-ий президент США Дональд Трамп – який вважав правильним для України визнати Крим російським і називав Путіна генієм – розглядає повномасштабне вторгнення Росії через "рожеві окуляри".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський розповів в інтерв’ю ведучому CNN Фаріду Закарії.

"Я думаю, що в нього було достатньо часу, щоб зрозуміти, хто такий Путін. Мені здається, він займав таку високу посаду, де не можна не розуміти, хто є, скажімо так, ціннісним опонентом твого народу. Мені здається, ти маєш усі сили і дані розвідки, і психологічний портрет. Ти повинен розбиратися, хто такий президент Росії, чого він прагне і як він туди йде", – сказав президент України.

Зеленський висловив здивування, що навіть після повномасштабного вторгнення Дональд Трамп називав Путіна генієм.

"Мені здається, що він повинен на все це подивитись під кутом зору загрози не тільки України. Може, ми для нього достатньо далеко перебуваємо, але у війни немає ніякої відстані. Мені здається, потрібно, щоб він дивився на цю ситуацію, скажімо так, без рожевих окулярів. Я не знаю, може, йому це потрібно було для його внутрішньої політики, показати, що він готовий знайти порозуміння з президентом Росії", – додав він.

Як повідомлялося, Дональд Трамп, який оголошував про наміри взяти участь у виборах у 2024 році, вважає, що Україна уникнула б повномасштабного вторгнення Росії, якби визнала Крим російським і відмовилася від вступу до НАТО.

Нагадаємо, наприкінці лютого Трамп засудив вторгнення Росії в Україну і сказав, що молиться за українців, після того як вихваляв "геніальність" Путіна. Уже в травні він заявив, що Сполучені Штати мають надавати пріоритет фінансуванню безпеки шкіл перед допомогою Україні.

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Теми: ЗеленськийТрамп
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