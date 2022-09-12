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Зеленский призвал Трампа посмотреть на войну в Украине без розовых очков

"Европейская правда"Понедельник, 12 сентября 2022, 18:37

Владимир Зеленский считает, что 45-й президент США Дональд Трамп – считавший правильным для Украины признать Крым российским и называвший Путина гением – смотрит полномасштабное вторжение России сквозь "розовые очки".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский рассказал в интервью ведущему CNN Фариду Закарии.

"Я думаю, что у него было достаточно времени, чтобы понять, кто такой Путин. Мне кажется, он занимал столь высокую должность, где нельзя не понимать, кто является, скажем так, ценностным оппонентом твоего народа. Мне кажется, ты имеешь все. силы и данные разведки, и психологический портрет. Ты должен разбираться, кто такой президент России, к чему он стремится и как он туда идет", – сказал президент Украины.

Зеленский выразил удивление, что даже после полномасштабного вторжения Дональд Трамп называл Путина гением.

"Мне кажется, что он должен на все это посмотреть с точки зрения угрозы не только Украины. Может, мы для него достаточно далеко находимся, но у войны нет никакого расстояния. Мне кажется, нужно, чтобы он смотрел на эту ситуацию, скажем так, без розовых очков. Я не знаю, может, ему это нужно было для его внутренней политики, показать, что он готов найти понимание с президентом России", – добавил он.

Как сообщалось, Дональд Трамп, объявлявший о намерениях принять участие в выборах в 2024 году, считает, что Украина избежала бы полномасштабного вторжения России, если бы признала Крым российским и отказалась от вступления в НАТО.

Напомним, в конце февраля Дональд Трамп осудил вторжение России в Украину и сказал, что молится за украинцев, после того как восхвалял "гениальность" Путина. Уже в мае он заявил, что Соединенные Штаты должны отдавать приоритет финансированию безопасности школ перед помощью Украине.

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Темы: ЗеленскийТрамп
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