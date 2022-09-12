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ЗСУ відбили атаки окупантів біля 6 населених пунктів – Генштаб

Станіслав ПогоріловПонеділок, 12 вересня 2022, 18:51
ЗСУ відбили атаки окупантів біля 6 населених пунктів – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Збройні сили України успішно відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Майорськ, Миколаївка Друга, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка, при цьому загарбники не полишають спроб взяти під контроль Донеччину та інші окуповані території.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі:  Російські окупанти продовжують тактику терору та залякування цивільного населення України. Не маючи змоги відповісти на полі бою, російські війська вкотре вдарили ракетами по критичній інфраструктурі мирних українських міст.

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Під удари ракет та залпи реактивних систем залпового вогню потрапили об’єкти енергетики, водопостачання, заводи та житлові будинки у містах Харків, Запоріжжя, Костянтинівка, Слов’янськ та Краматорськ. Постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Первомайське, Білогорівка, Зайцеве, Весела Долина, Сухий Ставок, Широке, Партизанське та Любомирівка.

Загалом, протягом поточної доби ворог завдав 5 ракетних, понад 10 авіаційних ударів та провів більше 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

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На інших напрямках противник обстрілював військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Харківському напрямку  - в районах Костянтинівки та Удів;

на Краматорському напрямку - в районах населених пунктів Старий Караван, Слов’янськ, Тетянівка, Пискунівка, Райгородок та Крива Лука;

на Бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Веселе, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Роздолівка;

на Авдіївському напрямку  - біля Красногорівки, Мар’їнки, Водяного, Первомайського та Новомихайлівки;

на Новопавлівському напрямку - в районах Микільського, Пречистівки, Великої Новосілки та Вугледара;

на Запорізькому напрямку - в районах населених пунктів Новоандріївка, Новопіль, Полтавка, Гуляйполе, Времівка, Малинівка, Зелений Гай, Малі Щербаки та Вільне Поле.

на Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, ворог вів повітряну розвідку БпЛА - здійснив 56 вильотів.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація сил оборони здійснила сім ударів - уражено п’ять опорних пунктів та місць зосередження живої сили і техніки, знищено дві позиції засобів протиповітряної оборони противника.

За поточну добу, в результаті вогневого впливу, підрозділами ракетних військ і артилерії уражено пункти управління різного рівня та райони зосередження живої сили противника. В зону ураження потрапили ворожі засоби протиповітряної оброни, радіоелектронної боротьби, артилерійські підрозділи, склади боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів.

Також на звільнених територіях триває зачистка, зберігається високий ризик мінної небезпеки. Фіксуються масові злочини ворога на українській землі, факти порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни.

Теми: війнаРосіяУкраїна
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