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ВСУ отбили атаки оккупантов около 6 населенных пунктов - Генштаб

Станислав ПогориловПонедельник, 12 сентября 2022, 18:51
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины успешно отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Майорск, Николаевка Вторая, Бахмут, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка, при этом захватчики не оставляют попыток взять под контроль Донетчину и другие оккупированные территории.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Российские оккупанты продолжают тактику террора и запугивание гражданского населения Украины. Не имея возможности ответить на поле боя, российские войска еще раз ударили ракетами по критической инфраструктуре мирных украинских городов.

Под удары ракет и залпы реактивных систем залпового огня попали объекты энергетики, водоснабжения, заводы и жилые дома в Харькове, Запорожье, Константиновке, Славянске и Краматорске. Пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Первомайское, Белогоровка, Зайцево, Веселая Долина, Сухой Пруд, Широкое, Партизанское и Любомировка.

В целом, в течение текущих суток враг нанес 5 ракетных, более 10 авиационных ударов и провел более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

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на Харьковском направлении – в районах Константиновки и Удов;

на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Старый Караван, Славянск, Татьяновка, Пискуновка, Райгородок и Кривая Лука;

на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Веселое, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут и Раздолевка;

на Авдеевском направлении - у Красногоровки, Марьинки, Водяного, Первомайского и Новомихайловки;

на Новопавловском направлении – в районах Никольского, Пречистовки, Великой Новоселки и Угледара;

на Запорожском направлении - в районах населенных пунктов Новоандреевка, Новополь, Полтавка, Гуляйполе, Времовка, Малиновка, Зеленый Гай, Малые Щербаки и Вольное Поле.

на Южнобужском направлении оккупанты совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме того, враг вел воздушную разведку БпЛА – совершил 56 вылетов.

В течение суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация сил обороны нанесла семь ударов - поражены пять опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и техники, уничтожены две позиции средств противовоздушной обороны противника.

За текущие сутки, в результате огневого воздействия, подразделениями ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления разного уровня и районы сосредоточения живой силы противника. В зону поражения попали вражеские средства противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, артиллерийские подразделения, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Также на освобожденных территориях идет зачистка, сохраняется высокий риск минной опасности. Фиксируются массовые преступления противника на украинской земле, факты нарушения международного гуманитарного права и правил ведения войны.

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Темы: войнаРосcияУкраина
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