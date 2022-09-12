У селі на деокупованій Харківщині знайшли тіла закатованих мирних мешканців

В селі Залізничне Чкаловської територіальної громади Харківської області українські правоохоронці виявили тіла мирних мешканців зі слідами катувань.

Джерело: повідомлення Харківської обласної прокуратури

Дослівно: "Після деокупації с. Залізничне Чкаловської територіальної громади Чугуївського району Харківської області місцеві мешканці звернулись до правоохоронців та повідомили про те, що військовослужбовці РФ вбили їх односельчан.

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11 вересня правоохоронці виявили чотири трупи. У всіх них — сліди катувань. Троє з них поховані на території домоволодінь, ще один був закопаний на території асфальтного заводу навпроти залізничного вокзалу с. Залізничне".

Деталі: За попередньою версію слідства, потерпілих вбили російські військові, коли окупували вказаний населений пункт. Наразі трупи направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.