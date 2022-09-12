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У селі на деокупованій Харківщині знайшли тіла закатованих мирних мешканців

"Українська правда"Понеділок, 12 вересня 2022, 19:58
Фото: Прокуратура

В селі Залізничне Чкаловської територіальної громади Харківської області українські правоохоронці виявили тіла мирних мешканців зі слідами катувань.

Джерело: повідомлення Харківської обласної прокуратури  

Дослівно: "Після деокупації с. Залізничне Чкаловської територіальної громади Чугуївського району Харківської області місцеві мешканці звернулись до правоохоронців та повідомили про те, що військовослужбовці РФ вбили їх односельчан.

11 вересня правоохоронці виявили чотири трупи. У всіх них — сліди катувань. Троє з них поховані на території домоволодінь, ще один був закопаний на території асфальтного заводу навпроти залізничного вокзалу с. Залізничне".

Деталі: За попередньою версію слідства, потерпілих вбили російські військові, коли окупували вказаний населений пункт. Наразі трупи направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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Теми: ХарківРосіявійна
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