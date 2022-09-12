Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

В селе на деоккупированной Харьковщине нашли тела мирных жителей со следами пыток

"Украинская правда"Понедельник, 12 сентября 2022, 19:58
Фото: Прокуратура

В селе Железнодорожное Чкаловской территориальной громады Харьковской области украинские правоохранители обнаружили тела мирных жителей со следами пыток.

Источник: сообщение Харьковской областной прокуратуры

Дословно: "После деоккупации с. Железнодорожное Чкаловской территориальной громады Чугуевского района Харьковской области местные жители обратились к правоохранителям и сообщили о том, что военнослужащие РФ убили их односельчан.

11 сентября правоохранители обнаружили четыре трупа. Во всех них следы пыток. Трое из них похоронены на территории домовладений, еще один был зарыт на территории асфальтного завода напротив железнодорожного вокзала с. Железнодорожное".

Подробности: По предварительной версии следствия, потерпевших убили российские военные, когда оккупировали указанный населенный пункт. В настоящее время трупы направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ХарьковРосcиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Азербайджан заявил о режиме прекращения огня с Арменией – СМИ

Россияне обстреляли Лозовую, а Харьков и область снова остались без света

Вражеские войска оставили оперативно важный пункт в Херсонской области – ISW

Армения решила обратиться к России и ОДКБ из-за ситуации с Азербайджаном

Пентагон: часть российских войск из Харьковской области вернулась в РФ

На границе Армении и Азербайджана начались боевые действия, есть погибшие

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Харьков
Контрнаступление на Харьковщине: ВСУ уничтожили российскую технику на $700 миллионов - Forbes
Правительство планирует выделить 400 миллионов помощи для Харьковщины: на что потратят
Россияне второй раз за день обстреливают Харьков
Последние новости
10:33
Разведка США прогнозирует дальнейшее отступление России после потери Харьковщины – WP
10:31
Сербия заменит российскую нефть собственной, иракской и иранской
10:21
Российские "добровольцы" отказываются от "службы" в боевых условиях – Гайдай
10:10
Кабмин согласовал приобретение АРМА военных облигаций на 150 миллионов
09:58
В Хмельницкой области осудили школьника, который кирпичом разбил голову мужчине
09:57
Украинская авиация ударила по 7 опорным пунктам и местам скопления врага – Гайдай
09:47
Азербайджан заявил о режиме прекращения огня с Арменией – СМИ
09:47
Блинкен назвал "значительным прогрессом" результат операции ВСУ в Харьковской области
09:34
инфографикаНацбанк "напечатал" еще 15 миллиардов гривен для правительства
09:32
Кулеба: После контрнаступления ВСУ не должно быть сомнений, что Украина может победить Россию
Все новости...