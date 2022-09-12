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В селе на деоккупированной Харьковщине нашли тела мирных жителей со следами пыток

"Украинская правда"Понедельник, 12 сентября 2022, 19:58
В селе на деоккупированной Харьковщине нашли тела мирных жителей со следами пыток
Фото: Прокуратура

В селе Железнодорожное Чкаловской территориальной громады Харьковской области украинские правоохранители обнаружили тела мирных жителей со следами пыток.

Источник: сообщение Харьковской областной прокуратуры

Дословно: "После деоккупации с. Железнодорожное Чкаловской территориальной громады Чугуевского района Харьковской области местные жители обратились к правоохранителям и сообщили о том, что военнослужащие РФ убили их односельчан.

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11 сентября правоохранители обнаружили четыре трупа. Во всех них следы пыток. Трое из них похоронены на территории домовладений, еще один был зарыт на территории асфальтного завода напротив железнодорожного вокзала с. Железнодорожное".

Подробности: По предварительной версии следствия, потерпевших убили российские военные, когда оккупировали указанный населенный пункт. В настоящее время трупы направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

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Темы: ХарьковРосcиявойна
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