Російські літаки знову залетіли в зону американської ППО на Алясці

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) у понеділок повідомило, що напередодні два російські літаки залетіли в зону ідентифікації протиповітряної оборони Аляски.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву NORAD.

"11 вересня NORAD виявив, відстежив і достеменно встановив два російські літаки морського патрулювання, які залетіли і вели діяльність у зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски", – йдеться в повідомленні.

Американська сторона підкреслює, що російські літаки при цьому перебували в міжнародному повітряному просторі й не залітали в повітряний простір США чи Канади.

За останній місяць ще щонайменше четвертий подібний інцидент.

Зона ідентифікації протиповітряної оборони - це самопроголошена зона повітряного простору, що оточує країну чи територію, у межах якої вона намагатиметься ідентифікувати іноземні військові літаки.

NORAD використовує багатошарову оборонну мережу супутників, наземних радарів, бортових радарів і винищувачів, щоб ідентифікувати чужі літаки та розробити дії у відповідь.