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Российские самолеты снова залетели в зону американской ПВО на Аляске

"Европейская правда"Понедельник, 12 сентября 2022, 20:41

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в понедельник сообщило, что накануне два российских самолета залетели в зону идентификации противовоздушной обороны Аляски.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление NORAD.

"11 сентября NORAD обнаружил, отследил и точно установил два российских самолета морского патрулирования, которые залетели и вели деятельность в зоне идентификации противовоздушной обороны Аляски", – говорится в сообщении.

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Американская сторона подчеркивает, что российские самолеты находились при этом в международном воздушном пространстве и не залетали в воздушное пространство США или Канады.

За последний месяц еще минимум четвертый подобный инцидент.

Зона идентификации противовоздушной обороны – это самопровозглашенная зона воздушного пространства, окружающая страну или территорию, в пределах которой она будет пытаться идентифицировать иностранные военные самолеты.

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NORAD использует многослойную оборонную сеть спутников, наземных радаров, бортовых радаров и истребителей, чтобы идентифицировать чужие самолеты и разработать ответные действия.

Темы: ПВОРосcияСША
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