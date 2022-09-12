Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Україна просить у США ракети дальністю 300 км для продовження наступу – WSJ

"Європейська правда"Понеділок, 12 вересня 2022, 21:08

Серед озброєння, прохання про яке Україна передала до Сполучених Штатів, є тактичні ракетні системи ATACMS дальністю 300 кілометрів – раніше Вашингтон відмовляв у наданні цього озброєння через ризик провокувати Росію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal.

Документ, на який посилається видання, був підготовлений урядом України й переданий американським конгресменам. Він містить десятки типів озброєнь, які, як стверджує Київ, знадобляться "для продовження наступу у 2023 році".

У переліку зазначені 29 видів систем озброєння та боєприпасів. Серед них – танки, безпілотники, артилерійські системи, протикорабельні ракети Harpoon і 2000 ракет для артилерійської ракетної системи високої мобільності HIMARS.

Новий запит на зброю був підготовлений на тлі успішного контрнаступу українських військ у Харківській та Херсонській областях, у результаті якого російські сили спішно відступили, а Україна відновила контроль над десятками населених пунктів.

Як нагадує WSJ, незадовго до цього головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний і депутат українського парламенту Михайло Забродський опублікували статтю, в якій стверджують: переломний момент у війні може настати, якщо українці, як і росіяни, матимуть системи більшого радіусу дії – зокрема ATACMS.

Нагадаємо, ще в липні радник із нацбезпеки президента США Джейк Салліван наголошував, що США не готові надавати ATACMS, оскільки з цієї зброї можливо завдавати ударів вглиб території РФ і в Білому домі побоюються надмірної ескалації.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: зброяУкраїнаСША
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Кулеба розповів, за яких умов Україна піде на переговори з Росією

Розвідка США прогнозує подальший відступ Росії після втрати Харківщини – WP

доповнено Азербайджан заявив про припинення вогню, Вірменія каже про 49 вбитих – ЗМІ

Росіяни обстріляли Лозову, а Харків і область знову лишилися без світла

Ворожі війська залишили оперативно важливий пункт на Херсонщині – ISW

Вірменія вирішила звернутися до Росії та ОДКБ через ситуацію з Азербайджаном

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

зброя
Шольц про постачання танків Україні: Німеччина не може діяти сама
Посол Німеччини назвала терміни поставок систем IRIS-T Україні
У партії Шольца розвіяли надії на поставки німецьких танків Україні
Останні новини
11:45
Резніков пояснив, чому контрнаступ на Херсонщині просувається повільніше
11:41
фотоЗСУ вперше збили іранський дрон, який закупила Росія – СтратКом ЗСУ
11:40
Окупанти готують нові обстріли ЗАЕС, під загрозою й інші станції – ГУР
11:34
Нові черевики для ЗСУ. Як взуттєва фабрика з Луцька наближає перемогу України
11:31
Ситуація в регіонах: росіяни б’ють по сходу та півдню, тривають бої на Луганщині
11:28
США можуть незабаром виділити $600 млн військової допомоги Україні – ЗМІ
11:28
Вірменія каже, що домовилась з РФ "стабілізувати" ситуацію у Карабаху
11:22
"Нова пошта" відновила роботу у Балаклії
11:20
Контрнаступ перевищив очікування, але Росія може атакувати знову – Резніков
11:20
Тікаючи з Харківщини, росіяни покидали купу зброї – ЗМІ
Усі новини...