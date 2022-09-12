Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Украина просит у США ракеты дальностью 300 км для продолжения наступления – WSJ

"Европейская правда"Понедельник, 12 сентября 2022, 21:08

Среди вооружения, просьбу о котором Украина передала в Соединенные Штаты, есть тактические ракетные системы ATACMS дальностью 300 километров – ранее Вашингтон отказывал в предоставлении этого вооружения из-за риска провоцировать Россию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Документ, на который ссылается издание, был подготовлен правительством Украины и передан американским конгрессменам. Он содержит десятки типов вооружений, которые, по утверждению Киева, понадобятся "для продолжения наступления в 2023 году".

В перечне указано 29 видов систем вооружения и боеприпасов. Среди них – танки, беспилотники, артиллерийские системы, противокорабельные ракеты Harpoon и 2000 ракет для артиллерийской ракетной системы высокой мобильности HIMARS.

Новый запрос на оружие подготовлен на фоне успешного контрнаступления украинских войск в Харьковской и Херсонской областях, в результате которого российские силы спешно отступили, а Украина возобновила контроль над десятками населенных пунктов.

Как напоминает WSJ, незадолго до этого главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и депутат украинского парламента Михаил Забродский опубликовали статью, в которой утверждают: переломный момент в войне может наступить, если у украинцев, как и у россиян, будут системы большего радиуса действия – в частности ATACMS.

Напомним, еще в июле советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан отмечал, что США не готовы предоставлять ATACMS, поскольку из этого оружия возможно наносить удары вглубь территории РФ и в Белом доме опасаются чрезмерной эскалации.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: оружиеУкраинаСША
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Кулеба рассказал, при каких условиях Украина пойдет на переговоры с Россией

Разведка США прогнозирует дальнейшее отступление России после потери Харьковщины – WP

дополнено Азербайджан заявил о прекращении огня, Армения говорит о 49 убитых – СМИ – СМИ

Россияне обстреляли Лозовую, а Харьков и область снова остались без света

Вражеские войска оставили оперативно важный пункт в Херсонской области – ISW

Армения решила обратиться к России и ОДКБ из-за ситуации с Азербайджаном

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

оружие
Шольц о поставках танков Украине: Германия не может действовать сама
Посол Германии назвала сроки поставок систем IRIS-T Украине
В партии Шольца развеяли надежды на поставки немецких танков Украине
Последние новости
11:41
ВСУ впервые сбили иранский дрон, который закупила Россия - СтратКом ВСУ
11:40
Оккупанты готовят новые обстрелы ЗАЭС, под угрозой и другие станции – ГУР
11:34
Новые ботинки для ВСУ. Как обувная фабрика из Луцка приближает победу Украины
11:31
Ситуация в регионах: россияне бьют по востоку и югу, продолжаются бои в Луганской области.
11:28
США могут вскоре выделить $600 млн военной помощи Украине – СМИ
11:28
Армения говорит, что договорилась с РФ "стабилизировать" ситуацию в Карабахе
11:22
"Новая почта" возобновила работу в Балаклее
11:20
Контрнаступление превысило ожидания, но Россия может атаковать снова – Резников
11:20
Удирая с Харьковщины, россияне побросали кучу оружия – СМИ
11:10
Цены на нефть выросли во вторник из-за беспокойства по ограниченным поставкам
Все новости...