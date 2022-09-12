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У Франції росіянин побив двох українок через українську музику – МЗС відреагувало

"Європейська правда"Понеділок, 12 вересня 2022, 21:50
У Франції росіянин побив двох українок через українську музику – МЗС відреагувало

Поліція Франції розслідує побиття двох українок, ймовірно, росіянином через те, що вони ввімкнули і слухали українську музику, а посольство України взяло справу на особливий контроль.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У понеділок віцепрезидент Союзу українців Франції Володимир Когутяк повідомив, що напередодні ввечері у муніципалітеті Рокбрюн-Кап-Мартен "двох українських дівчат побили росіяни за те, що вони слухали українську музику".

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Когутяк також оприлюднив фотографії українок.

 

Місцеве видання Monaco-Matin зазначає, що постраждалі – Аліна та її мати Олена з міста Ізюм Харківської області, які виїхали до Франції 19 квітня. На той час Ізюм було окуповано російськими військами.

Як розповіла Аліна, вони з матір’ю прогулювалися набережною і слухали українську музику з телефона. У цей момент вони зустріли чотирьох чоловіків.

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"Один із чоловіків побіг на нас. Він ударив мене в обличчя. Я впала на землю, і він ударив мене. Він ударив мою матір три рази", – пригадує дівчина. Лікарі діагностували в Олени зламаний ніс, а в Аліни – болі в ногах і голові.

За словами Аліни, нападник був росіянином: "Коли він заговорив, ми зрозуміли"

Речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко увечері в понеділок сказав, що українське посольство в Парижі взяло на особливий контроль справу побиття двох українок.

"Дипломати взаємодіють із французькими правоохоронцями задля оперативного розслідування нападу, підтримують зв‘язок із потерпілими, яким було надано необхідну медичну допомогу. Нападники мають бути покарані", – написав він у Facebook.

Теми: Франціякриміналвійна
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