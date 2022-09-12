Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Во Франции россиянин избил двух украинок из-за украинской музыки – МИД отреагировал

"Европейская правда"Понедельник, 12 сентября 2022, 21:50

Полиция Франции расследует избиение двух украинок, вероятно, россиянином из-за того, что они включили и слушали украинскую музыку, а посольство Украины взяло дело на особый контроль.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В понедельник вице-президент Союза украинцев Франции Владимир Когутяк сообщил, что накануне вечером в муниципалитете Рокбрюн-Кап-Мартен "двух украинских девушек избили россияне за то, что они слушали украинскую музыку".

Когутяк также обнародовал фотографии украинок.

 

Местное издание Monaco-Matin отмечает, что пострадавшие – Алина и ее мать Елена из Изюма Харьковской области, выехавшие во Францию ​​19 апреля. В то время Изюм был оккупирован русскими войсками.

Как рассказала Алина, они с матерью прогуливались по набережной и слушали украинскую музыку по телефону. В этот момент они встретили четырех мужчин.

"Один из мужчин побежал на нас. Он ударил меня в лицо. Я упала на землю, и он ударил меня. Он ударил мою мать три раза", – вспоминает девушка. Врачи диагностировали у Елены сломанный нос, а у Алины – боли в ногах и голове.

ВИДЕО ДНЯ

По словам Алины, нападающий был россиянином: "Когда он заговорил, мы поняли"

Представитель министерства иностранных дел Олег Николенко вечером в понедельник сказал, что украинское посольство в Париже взяло на особый контроль дело избиения двух украинок.

"Дипломаты взаимодействуют с французскими стражами порядка для оперативного расследования нападения, поддерживают связь с пострадавшими, которым была оказана необходимая медицинская помощь. Нападающие должны быть наказаны", – написал он в Facebook.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Франциякриминалвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Резников объяснил, почему контрнаступление на Херсонщине продвигается медленнее

Кулеба рассказал, при каких условиях Украина пойдет на переговоры с Россией

Разведка США прогнозирует дальнейшее отступление России после потери Харьковщины – WP

дополнено Азербайджан заявил о прекращении огня, Армения говорит о 49 убитых – СМИ – СМИ

Россияне обстреляли Лозовую, а Харьков и область снова остались без света

Вражеские войска оставили оперативно важный пункт в Херсонской области – ISW

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Франция
Мэр Парижа предложит сократить освещение Эйфелевой башни на фоне энергокризиса
Во Франции просят ЕС не продлевать отмену пошлин для Украины из-за резкого скачка импорта курятины
Французский генерал: Украина может освободить Херсон до зимы
Последние новости
12:24
Подоляк: Освобождение Луганска или Донецка обрушит российский фронт
12:12
фотоФонд гарантирования выставил на продажу недвижимость Проминвестбанка в Киеве: дата аукционов
12:07
Россияне полностью покинули Кременную, что в Луганской области – Гайдай
11:45
Резников объяснил, почему контрнаступление на Херсонщине продвигается медленнее
11:41
фотоВСУ впервые сбили иранский дрон, который закупила Россия - СтратКом ВСУ
11:40
Оккупанты готовят новые обстрелы ЗАЭС, под угрозой и другие станции – ГУР
11:34
Новые ботинки для ВСУ. Как обувная фабрика из Луцка приближает победу Украины
11:31
Ситуация в регионах: россияне бьют по востоку и югу, продолжаются бои в Луганской области.
11:28
США могут вскоре выделить $600 млн военной помощи Украине – СМИ
11:28
Армения говорит, что договорилась с РФ "стабилизировать" ситуацию в Карабахе
Все новости...