У Херсоні підірвали так звану "ректорку", що співпрацювала з окупантами

У Херсоні у квартирі так званої "ректорки" захопленого окупантами Херсонського держуніверситету Тетяни Томіліної спрацював вибуховий пристрій.

Джерело: місцеве видання МОСТ, яке посилається на джерела у правоохоронних органах; російське агентство "РИА Новости"

Деталі: Джерела видання повідомляють, що сама Томіліна важко поранена, а її охоронець загинув.

Також відповідні повідомлення почали розміщувати і в соцмережах. Пізніше російські ЗМІ із посиланням на "пресслужбу адміністрації регіону" підтвердили інформацію про вибух у під'їзді Томіліної. Вони вказують, що та легко поранена, проте в результаті вибуху загинув чоловік.

Що цьому передувало: Ще у червні повідомлялося, що російські військові в окупованому Херсоні викрали проректора Херсонського державного університету Максима Вінника.

Після того Томіліну хочуть "призначити" ректоркою вишу.