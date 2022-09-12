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У Херсоні підірвали так звану "ректорку", що співпрацювала з окупантами

Понеділок, 12 вересня 2022, 22:00
Фото: МОСТ

У Херсоні у квартирі так званої "ректорки" захопленого окупантами Херсонського держуніверситету Тетяни Томіліної спрацював вибуховий пристрій.

Джерело: місцеве видання МОСТ, яке посилається на джерела у правоохоронних органах; російське агентство "РИА Новости"

Деталі: Джерела видання повідомляють, що сама Томіліна важко поранена, а її охоронець загинув.

Також відповідні повідомлення почали розміщувати і в соцмережах. Пізніше російські ЗМІ із посиланням на "пресслужбу адміністрації регіону" підтвердили інформацію про вибух у під'їзді Томіліної. Вони вказують, що та легко поранена, проте в результаті вибуху загинув чоловік. 

Що цьому передувало: Ще у червні повідомлялося, що російські військові в окупованому Херсоні викрали проректора Херсонського державного університету Максима Вінника.

Після того Томіліну хочуть "призначити" ректоркою вишу.

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Теми: РосіяХерсон
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