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В Херсоне взорвали так называемую "ректорку", которая сотрудничала с оккупантами

Понедельник, 12 сентября 2022, 22:00
Фото: МОСТ

В Херсоне в квартире так называемой "ректора" захваченного оккупантами Херсонского госуниверситета Татьяны Томилиной сработало взрывное устройство.

Источник: местное издание МОСТ, ссылающееся на источники в правоохранительных органах; российское агентство "РИА Новости"

Детали: Источники издания сообщают, что сама Томилина тяжело ранена, а ее охранник погиб.

Также такие сообщения начали размещать и в соцсетях. Позже российские СМИ со ссылкой на "прессслужбу администрации региона" подтвердили информацию о взрыве в подъезде Томилиной. Они указывают, что та легко ранена, однако в результате взрыва погиб мужчина.

Предыстория: Еще в июне сообщалось, что российские военные в оккупированном Херсоне похитили проректора Херсонского государственного университета Максима Винника.

После того Томилину хотели "назначить" ректором вуза.

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Темы: РосcияХерсон
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