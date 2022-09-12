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До Чарльза ІІІ і Камілли звернулася українка: подякувала за підтримку у війні з Росією

"Європейська правда"Понеділок, 12 вересня 2022, 22:18
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Під час процесії з труною покійної королеви Єлизавети ІІ у Шотландії до нового монарха – Чарльза ІІІ та його дружини Камілли звернулася українка, яка подякувала за допомогу у війні з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На трансляції церемонії на офіційному каналі британської королівської родини чути, як дівчина звертається до Чарльза ІІІ: "Я з України, дуже вам дякую за підтримку України та українців" (таймкод 50:31).

 

Пізніше вона говорить те саме королеві-консорту Каміллі (таймкод 50:51).

Як відомо, 8 вересня у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II. У Великій Британії, а також усіх країнах Співдружності Націй розпочалася десятиденна жалоба.

Новим британським королем став старший син Єлизавети II, який узяв собі тронне ім'я Чарльза III. Він став найстарішим монархом в історії Британії, що коли-небудь сходив на престол.

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Читайте також: Ламання традицій та підтримка України: що відомо про нового короля Великої Британії.

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Теми: Велика БританіяУкраїнавійнаРосія
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