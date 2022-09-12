К Чарльзу ІІІ и Камилле обратилась украинка: поблагодарила за поддержку в войне с Россией

Во время процессии с гробом покойной королевы Елизаветы II в Шотландии к новому монарху - Чарльзу III и его жене Камилле обратилась украинка, которая поблагодарила за помощь в войне с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На трансляции церемонии на официальном канале британской королевской семьи слышно, как девушка обращается к Чарльзу ІІІ: "Я из Украины, очень вас благодарю за поддержку Украины и украинцев" (таймкод 50:31).

Позже она говорит то же самое королю-консорту Камилли (таймкод 50:51).

Как известно, 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал скончалась королева Великобритании Елизавета II. В Великобритании, а также всех странах Содружества Наций начался десятидневный траур.

Новым британским королем стал старший сын Елизаветы II, взявший себе тронное имя Чарльза III. Он стал самым старым монархом в истории Британии, когда-либо сходившим на престол.

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