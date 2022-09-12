Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: ЗСУ звільнили понад 6000 кв. км, рух військ триває

Станіслав ПогоріловПонеділок, 12 вересня 2022, 23:46
Зеленський: ЗСУ звільнили понад 6000 кв. км, рух військ триває
Володимир Зеленський, фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що Збройні сили України вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів нашої землі від окупантів.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "З перших чисел вересня й до сьогодні наші воїни вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України – на сході й на півдні. Рух наших військ триває".   

Реклама:

Деталі: При цьому президент подякував 57-й окремій мотопіхотній бригаді, яка відновилася після важких боїв на сході й дуже сміливо, дуже впевнено просувається вперед на Південному напрямку; 59-й окремій мотопіхотній бригаді за неухильний рух вперед попри особливості відкритої місцевості, попри артилерію окупантів; бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади за звільнення кількох населених пунктів і дуже ефективні дії з нейтралізації активності ворога; нашим зенітникам.

Теми: ЗеленськийвійнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Україна просить у США ракети дальністю 300 км для продовження наступу – WSJ
Військові звільнили від російських окупантів весь північний схід Харківщини
У Херсоні підірвали так звану "ректорку", що співпрацювала з окупантами
У бою з окупантами на Донеччині загинув соліст балету Національної опери Олександр Шаповал
Останні новини
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
Усі новини...
Реклама: