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Зеленський: ЗСУ звільнили понад 6000 кв. км, рух військ триває

Станіслав ПогоріловПонеділок, 12 вересня 2022, 23:46
Володимир Зеленський, фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що Збройні сили України вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів нашої землі від окупантів.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "З перших чисел вересня й до сьогодні наші воїни вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України – на сході й на півдні. Рух наших військ триває".   

Деталі: При цьому президент подякував 57-й окремій мотопіхотній бригаді, яка відновилася після важких боїв на сході й дуже сміливо, дуже впевнено просувається вперед на Південному напрямку; 59-й окремій мотопіхотній бригаді за неухильний рух вперед попри особливості відкритої місцевості, попри артилерію окупантів; бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади за звільнення кількох населених пунктів і дуже ефективні дії з нейтралізації активності ворога; нашим зенітникам.

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Теми: ЗеленськийвійнаУкраїнаРосія
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