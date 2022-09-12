Зеленський: ЗСУ звільнили понад 6000 кв. км, рух військ триває

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що Збройні сили України вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів нашої землі від окупантів.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "З перших чисел вересня й до сьогодні наші воїни вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України – на сході й на півдні. Рух наших військ триває".

Деталі: При цьому президент подякував 57-й окремій мотопіхотній бригаді, яка відновилася після важких боїв на сході й дуже сміливо, дуже впевнено просувається вперед на Південному напрямку; 59-й окремій мотопіхотній бригаді за неухильний рух вперед попри особливості відкритої місцевості, попри артилерію окупантів; бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади за звільнення кількох населених пунктів і дуже ефективні дії з нейтралізації активності ворога; нашим зенітникам.