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Зеленский: Зеленский: ВСУ освободили свыше 6000 кв. км, движение войск продолжается

Станислав ПогориловПонедельник, 12 сентября 2022, 23:46
Владимир Зеленский, фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что Вооруженные силы Украины уже освободили более 6 тысяч квадратных километров нашей земли от оккупантов.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "С первых чисел сентября и по сегодня наши воины уже освободили более 6 тысяч квадратных километров территории Украины – на востоке и на юге. Движение наших войск продолжается".

Детали: При этом президент поблагодарил 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, которая восстановилась после тяжелых боев на востоке и очень смело, очень уверенно продвигается вперед на Южном направлении; 59-ю отдельную мотопехотную бригаду за неуклонное движение вперед несмотря несмотря на особенности открытой местности, несмотря на артиллерию оккупантов; бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады за освобождение нескольких населенных пунктов и очень эффективные действия по нейтрализации активности врага; наших зенитчиков.

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Темы: ЗеленскийвойнаУкраинаРосcия
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