У бою з окупантами на Донеччині загинув соліст балету Національної опери Олександр Шаповал

Заступник головного редактора видання "Україна молода" Валентина Самченко повідомила, що на Донеччині у бою з окупантами загинув соліст балету Національної опери Олексанр Шаповал.

Джерело: Самченко у Facebook, прима-балерина Національної опери Катерина Кухар в Instagram

Пряма мова Самченко: "У бою під Майорськом на Донеччині сьогодні, 12 вересня, загинув Шаповал Олександр Миколайович - заслужений артист України, соліст балету Національної опери України імені Тараса Шевченка".

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Прима-балерина Національної опери Катерина Кухар підтвердила цю інформацію.

Пряма мова Кухар: Він був видатним артистом, кожна наша партія була наповнена таким життям… тому що він один з небагатьох, хто жив сценою… А тепер його танець став вічним".