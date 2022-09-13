У бою з окупантами на Донеччині загинув соліст балету Національної опери Олександр Шаповал
Заступник головного редактора видання "Україна молода" Валентина Самченко повідомила, що на Донеччині у бою з окупантами загинув соліст балету Національної опери Олексанр Шаповал.
Джерело: Самченко у Facebook, прима-балерина Національної опери Катерина Кухар в Instagram
Пряма мова Самченко: "У бою під Майорськом на Донеччині сьогодні, 12 вересня, загинув Шаповал Олександр Миколайович - заслужений артист України, соліст балету Національної опери України імені Тараса Шевченка".
Прима-балерина Національної опери Катерина Кухар підтвердила цю інформацію.
Пряма мова Кухар: Він був видатним артистом, кожна наша партія була наповнена таким життям… тому що він один з небагатьох, хто жив сценою… А тепер його танець став вічним".