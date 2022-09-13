В бою с оккупантами на Донетчине погиб солист балета Национальной оперы Александр Шаповал

Заместитель главного редактора издания "Украине молодая" Валентина Самченко сообщила, что на Донетчине в бою с оккупантами погиб солист балета Национальной оперы Александр Шаповал.

Источник: Самченко в Facebook, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар в Instagram

Прямая речь Самченко: "В бою под Майорском Донецкой области сегодня, 12 сентября, погиб Шаповал Александр Николаевич - заслуженный артист Украины, солист балета Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко".

Прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухарь подтвердила эту информацию.

Прямая речь Кухар: Он был выдающимся артистом, каждая наша партия была наполнена такой жизнью… потому что он один из немногих, кто жил сценой… А теперь его танец стал вечным".