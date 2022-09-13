Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В бою с оккупантами на Донетчине погиб солист балета Национальной оперы Александр Шаповал

Станислав ПогориловВторник, 13 сентября 2022, 00:20
В бою с оккупантами на Донетчине погиб солист балета Национальной оперы Александр Шаповал
Александр Шаповал, фото: Facebook Валентины Самченко

Заместитель главного редактора издания "Украине молодая" Валентина Самченко сообщила, что на Донетчине в бою с оккупантами погиб солист балета Национальной оперы Александр Шаповал.

Источник: Самченко в Facebook, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар в Instagram

Прямая речь Самченко: "В бою под Майорском Донецкой области сегодня, 12 сентября, погиб Шаповал Александр Николаевич - заслуженный артист Украины, солист балета Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко".

Реклама:
 

Прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухарь подтвердила эту информацию.

Прямая речь Кухар: Он был выдающимся артистом, каждая наша партия была наполнена такой жизнью… потому что он один из немногих, кто жил сценой… А теперь его танец стал вечным".

Темы: войнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
война
С начала суток на фронте было 30 столкновений – сводка Генштаба
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
Последние новости
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
Все новости...
Реклама: