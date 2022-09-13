Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

В бою с оккупантами на Донетчине погиб солист балета Национальной оперы Александр Шаповал

Станислав ПогориловВторник, 13 сентября 2022, 00:20
Александр Шаповал, фото: Facebook Валентины Самченко

Заместитель главного редактора издания "Украине молодая" Валентина Самченко сообщила, что на Донетчине в бою с оккупантами погиб солист балета Национальной оперы Александр Шаповал.

Источник: Самченко в Facebook, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар в Instagram

Прямая речь Самченко: "В бою под Майорском Донецкой области сегодня, 12 сентября, погиб Шаповал Александр Николаевич - заслуженный артист Украины, солист балета Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко".

 

Прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухарь подтвердила эту информацию.

Прямая речь Кухар: Он был выдающимся артистом, каждая наша партия была наполнена такой жизнью… потому что он один из немногих, кто жил сценой… А теперь его танец стал вечным".

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: войнаУкраинаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Клерк из аппарата премьера 15 лет сливал ФСБ секретные документы

В Кремле прокомментировали отступление РФ в Украине и критическую реакцию соцсетей

Резников объяснил, почему контрнаступление на Херсонщине продвигается медленнее

Кулеба рассказал, при каких условиях Украина пойдет на переговоры с Россией

Разведка США прогнозирует дальнейшее отступление России после потери Харьковщины – WP

дополнено Азербайджан заявил о прекращении огня, Армения говорит о 49 убитых – СМИ – СМИ

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

война
ВСУ разбили силы РФ, определенные ключевыми в потенциальной войне с НАТО - британская разведка
Генштаб: лечащимся российским военным не выплачивают денежное обеспечение
На освобожденных территориях ежедневно фиксируют до 200 военных преступлений россиян – штаб
Последние новости
14:45
Оккупанты срочно эвакуируют свои семьи из Крыма и юга Украины – разведка
14:27
В ОП презентовали первый документ о гарантиях безопасности для Украины
14:23
видеоНаступление на Харьковщине: двое "мобиков" сдались пограничникам
14:05
США и Запад обсуждают предоставление Украине истребителей – FT
13:55
ЕС отказался от идеи ввести предельную цену на российский газ – СМИ
13:50
Клерк из аппарата премьера 15 лет сливал ФСБ секретные документы
13:50
На Донетчине есть дефицит угля – глава ОВА
13:48
"Нафтогаз" завершил реструктуризацию евробондов-2024
13:41
У Путина заверили, что не планируют объявлять мобилизацию
13:37
Кабмин передал Чернобыльскому заповеднику 230 тысяч гектаров земли
Все новости...