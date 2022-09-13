ЗСУ вдарили по зосередженню озброєння та техніки і пунктах управління ворога – ОК "Південь"

Українські військові завдали ударів ворогу, спрямованих на 3 райони зосередження озброєння та техніки, 2 пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Протягом бойового дня веденням штурмових дій у напрямках з Тернових Под на Любомирівку та із Чкалового на Безіменне противник намагався покращити тактичне положення силами від двох взводів до роти за підтримки танків. В обох випадках успіху не мав, зазнав втрат і відступив.

Протягом бойового дня ворог продовжував ракетно-артилерійські та мінометні обстріли наших позицій, ворожа авіація нанесла 15 ударів.

Незважаючи на це, наші підрозділи утримують займані рубежі, відповідають вогневим ураженням та відбивають спроби противника покращити тактичне положення".

Деталі: Українська авіація завдала 2 удари по силах противника в районі Новопетрівки на Херсонщині.

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 300 вогневих завдань.

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Ураження спрямовувалися на 3 райони зосередження озброєння та техніки, 2 пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби.

"Для розвіювання окупаційних міфів про відновлення мостів, вогневим контролем, застосованим по Антонівському мосту, вкотре було закріплено його непридатність до використання", – ідеться в повідомленні ОК "Південь".

За даними ОК "Південь", ворог втратив 59 загарбників, танк, 5 гаубиць 152-го калібру, в тому числі і самохідних – "Мста-Б" і "Мста-С", командно-штабну машину і машину управління, 12 одиниць іншої авто-бронетехніки.

У Чорному морі, поблизу узбережжя ТОТ АР Крим маневрують 12 бойових кораблів, серед яких 4 носії понад 30 крилатих "Калібрів".