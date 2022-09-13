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ВСУ ударили по сосредоточению вооружения и техники, пунктам управления врага – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоВторник, 13 сентября 2022, 01:58
украинские военные, фото: ОК Юг

Украинские военные нанесли удары врагу, направленные на 3 района сосредоточения вооружения и техники, 2 пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "В течение боевого дня ведением штурмовых действий в направлениях с Терновых Под на Любомировку и из Чкалового на Безымянное противник пытался улучшить тактическое положение силами от двух взводов в роту при поддержке танков. В обоих случаях успеха не имел, понес потери и отступил.

Во время боевого дня враг продолжал ракетно-артиллерийские и минометные обстрелы наших позиций, вражеская авиация нанесла 15 ударов.

Несмотря на это, наши подразделения удерживают занимаемые рубежи, отвечают огневым поражениям и отражают попытки противника улучшить тактическое положение".

Детали: Украинская авиация нанесла 2 удара по силам противника в районе Новопетровки Херсонской области.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 300 огневых задач.

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Поражения направлялись на 3 района сосредоточения вооружения и техники, 2 пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы.

"Для развеивания оккупационных мифов о восстановлении мостов, огневым контролем, примененным по Антоновскому мосту, в который раз была закреплена его непригодность к использованию", – говорится в сообщении ОК "Юг".

По данным ОК "Юг", враг потерял 59 захватчиков, танк, 5 гаубиц 152-го калибра, в том числе и самоходных – "Мста-Б" и "Мста-С", командно-штабную машину и машину управления, 12 единиц другой автобронетехники.

В Черном море, у побережья ВОТ АР Крым маневрируют 12 боевых кораблей, среди которых 4 носителя более 30 крылатых "Калибров".

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Темы: Вооруженные силывойна
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