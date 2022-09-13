Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ ударили по сосредоточению вооружения и техники, пунктам управления врага – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоВторник, 13 сентября 2022, 01:58
ВСУ ударили по сосредоточению вооружения и техники, пунктам управления врага – ОК Юг
украинские военные, фото: ОК Юг

Украинские военные нанесли удары врагу, направленные на 3 района сосредоточения вооружения и техники, 2 пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "В течение боевого дня ведением штурмовых действий в направлениях с Терновых Под на Любомировку и из Чкалового на Безымянное противник пытался улучшить тактическое положение силами от двух взводов в роту при поддержке танков. В обоих случаях успеха не имел, понес потери и отступил.

Реклама:

Во время боевого дня враг продолжал ракетно-артиллерийские и минометные обстрелы наших позиций, вражеская авиация нанесла 15 ударов.

Несмотря на это, наши подразделения удерживают занимаемые рубежи, отвечают огневым поражениям и отражают попытки противника улучшить тактическое положение".

Детали: Украинская авиация нанесла 2 удара по силам противника в районе Новопетровки Херсонской области.

ВИДЕО ДНЯ

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 300 огневых задач.

Поражения направлялись на 3 района сосредоточения вооружения и техники, 2 пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы.

"Для развеивания оккупационных мифов о восстановлении мостов, огневым контролем, примененным по Антоновскому мосту, в который раз была закреплена его непригодность к использованию", – говорится в сообщении ОК "Юг".

По данным ОК "Юг", враг потерял 59 захватчиков, танк, 5 гаубиц 152-го калибра, в том числе и самоходных – "Мста-Б" и "Мста-С", командно-штабную машину и машину управления, 12 единиц другой автобронетехники.

В Черном море, у побережья ВОТ АР Крым маневрируют 12 боевых кораблей, среди которых 4 носителя более 30 крылатых "Калибров".

Темы: Вооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Вооруженные силы
Обстрел "Десны" в 2022: погибших признали "пропавшими без вести", а нарушения в части умолчали
Защитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Последние новости
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
Все новости...
Реклама: