Ворог обстріляв громади Сумщини з артилерії, мінометів і САУ
Вівторок, 13 вересня 2022, 04:02
Минулої доби росіяни обстріляли Есманську і Шалигінську громади Сумської області.
Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький
Деталі: По Есманській громаді було 18 прильотів зі ствольної артилерії протягом дня та ще 17 мінометних.
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По Шалигінській громаді – 6 ворожих прильотів із САУ.
Крім того, було 6 черг із крупнокаліберного кулемету по територіях громади з боку Росії.
"Ці обстріли у Шосткинському районі минули без руйнувань та жертв", – зазначив Живицький.
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