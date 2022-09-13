Ворог обстріляв громади Сумщини з артилерії, мінометів і САУ

Минулої доби росіяни обстріляли Есманську і Шалигінську громади Сумської області.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: По Есманській громаді було 18 прильотів зі ствольної артилерії протягом дня та ще 17 мінометних.

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По Шалигінській громаді – 6 ворожих прильотів із САУ.

Крім того, було 6 черг із крупнокаліберного кулемету по територіях громади з боку Росії.

"Ці обстріли у Шосткинському районі минули без руйнувань та жертв", – зазначив Живицький.