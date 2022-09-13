Враг обстрелял общины Сумщины из артиллерии, минометов и САУ
Вторник, 13 сентября 2022, 04:02
За прошедшие сутки россияне обстреляли Эсманскую и Шалыгинскую общины Сумской области.
Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий
Детали: По Эсманской общине было 18 прилетов из ствольной артиллерии в течение дня и еще 17 минометных.
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По Шалыгинской общине – 6 вражеских прилетов из САУ.
Кроме того, было 6 очередей из крупнокалиберного пулемета по территориям общины со стороны России.
"Эти обстрелы в Шосткинском районе прошли без разрушений и жертв", – отметил Живицкий.
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