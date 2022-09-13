Враг обстрелял общины Сумщины из артиллерии, минометов и САУ

За прошедшие сутки россияне обстреляли Эсманскую и Шалыгинскую общины Сумской области.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: По Эсманской общине было 18 прилетов из ствольной артиллерии в течение дня и еще 17 минометных.

По Шалыгинской общине – 6 вражеских прилетов из САУ.

Кроме того, было 6 очередей из крупнокалиберного пулемета по территориям общины со стороны России.

"Эти обстрелы в Шосткинском районе прошли без разрушений и жертв", – отметил Живицкий.