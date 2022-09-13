У Литві збільшать кількість сховищ і передбачать аварію на Білоруській АЕС

Міністерство внутрішніх справ Литви підготувало концепцію посилення цивільної оборони до 2030 року, яка передбачає зокрема підготовку до військових загроз.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як розповіла під час презентації концепції глава литовського МВС Агне Білотайте, сфера цивільної оборони вже багато років перебувала в занедбаному стані, тому необхідно її суттєво модернізувати, особливо в умовах нинішньої геополітичної напруги в регіоні.

Реклама:

Серед ключових положень концепції – розширення системи оповіщення, яка б охопила 99% мешканців Литви (зараз 54%) і збільшення кількості сховищ та укриттів (нині їх вистачить для 18% литовців).

Також пропонується покращити функції цивільної оборони держави та самоврядувань, призначити фахівців із цивільної оборони в усі муніципалітети й міністерства, розширити роботу з просвітництва населення.

Окремо в концепції цивільної оборони прописана ситуація можливої аварії на Білоруській атомній електростанції. На наступні п’ять років для підготовки до можливої аварії на Білоруській АЕС необхідно виділити 91,5 мільйона євро.

ВІДЕО ДНЯ

Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує протягом наступних восьми років витратити близько 200 мільйонів євро для реалізації пріоритетів, зазначених у концепції цивільної оборони.

Як повідомлялося, міністерство оборони Естонії готує законопроєкт, який надасть Силам оборони країни повноваження готувати збройний опір на окупованих територіях через агентурні мережі та відповідну інфраструктуру.