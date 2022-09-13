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У Литві збільшать кількість сховищ і передбачать аварію на Білоруській АЕС

"Європейська правда"Вівторок, 13 вересня 2022, 05:55
У Литві збільшать кількість сховищ і передбачать аварію на Білоруській АЕС
Агне Білотайте, фото: Delfi

Міністерство внутрішніх справ Литви підготувало концепцію посилення цивільної оборони до 2030 року, яка передбачає зокрема підготовку до військових загроз.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як розповіла під час презентації концепції глава литовського МВС Агне Білотайте, сфера цивільної оборони вже багато років перебувала в занедбаному стані, тому необхідно її суттєво модернізувати, особливо в умовах нинішньої геополітичної напруги в регіоні.

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Серед ключових положень концепції – розширення системи оповіщення, яка б охопила 99% мешканців Литви (зараз 54%) і збільшення кількості сховищ та укриттів (нині їх вистачить для 18% литовців).

Також пропонується покращити функції цивільної оборони держави та самоврядувань, призначити фахівців із цивільної оборони в усі муніципалітети й міністерства, розширити роботу з просвітництва населення.

Окремо в концепції цивільної оборони прописана ситуація можливої аварії на Білоруській атомній електростанції. На наступні п’ять років для підготовки до можливої аварії на Білоруській АЕС необхідно виділити 91,5 мільйона євро.

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Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує протягом наступних восьми років витратити близько 200 мільйонів євро для реалізації пріоритетів, зазначених у концепції цивільної оборони.

Як повідомлялося, міністерство оборони Естонії готує законопроєкт, який надасть Силам оборони країни повноваження готувати збройний опір на окупованих територіях через агентурні мережі та відповідну інфраструктуру.

Теми: Литва
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