Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Литве увеличат количество убежищ и предусмотрят аварию на Белорусской АЭС

"Европейская правда"Вторник, 13 сентября 2022, 05:55
В Литве увеличат количество убежищ и предусмотрят аварию на Белорусской АЭС
Агне Белотайте, фото: Delfi

Министерство внутренних дел Литвы подготовило концепцию усиления гражданской обороны к 2030 году, которая также предусматривает подготовку к военным угрозам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как рассказала во время презентации концепции глава литовского МВД Агне Билотайте, сфера гражданской обороны уже много лет находилась в заброшенном состоянии, поэтому ее необходимо существенно модернизировать, особенно в условиях нынешнего геополитического напряжения в регионе.

Реклама:

Среди ключевых положений концепции – расширение системы оповещения, которая охватила бы 99% жителей Литвы (сейчас 54%) и увеличение количества хранилищ и укрытий (в настоящее время их хватит для 18% литовцев).

Также предлагается улучшить функции гражданской обороны государства и самоуправлений, назначить специалистов по гражданской обороне во все муниципалитеты и министерства, расширить работу по просвещению населения.

Отдельно в концепции гражданской обороны прописана ситуация возможной аварии на Белорусской атомной электростанции. На следующие пять лет для подготовки к возможной аварии на Белорусской АЭС необходимо выделить 91,5 миллиона евро.

ВИДЕО ДНЯ

Министерство внутренних дел Литвы предлагает в течение следующих восьми лет потратить около 200 миллионов евро для реализации приоритетов, указанных в концепции гражданской обороны.

Как сообщалось, министерство обороны Эстонии готовит законопроект, который предоставит Силам обороны страны полномочия готовить вооруженное сопротивление на оккупированных территориях через агентурные сети и соответствующую инфраструктуру.

Темы: Литва
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Литва
В РФ заочно арестовали судей из Литвы, которые вынесли приговор по делу "кровавого января" 1991-го
Командующий армией Литвы: Напряженная ситуация сохраняется, несмотря на смерть Пригожина
Литва передаст установки NASAMS Украине уже в сентябре
Последние новости
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
11:05
Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС
Все новости...
Реклама: