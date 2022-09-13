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В Литве увеличат количество убежищ и предусмотрят аварию на Белорусской АЭС

"Европейская правда"Вторник, 13 сентября 2022, 05:55
Агне Белотайте, фото: Delfi

Министерство внутренних дел Литвы подготовило концепцию усиления гражданской обороны к 2030 году, которая также предусматривает подготовку к военным угрозам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как рассказала во время презентации концепции глава литовского МВД Агне Билотайте, сфера гражданской обороны уже много лет находилась в заброшенном состоянии, поэтому ее необходимо существенно модернизировать, особенно в условиях нынешнего геополитического напряжения в регионе.

Среди ключевых положений концепции – расширение системы оповещения, которая охватила бы 99% жителей Литвы (сейчас 54%) и увеличение количества хранилищ и укрытий (в настоящее время их хватит для 18% литовцев).

Также предлагается улучшить функции гражданской обороны государства и самоуправлений, назначить специалистов по гражданской обороне во все муниципалитеты и министерства, расширить работу по просвещению населения.

Отдельно в концепции гражданской обороны прописана ситуация возможной аварии на Белорусской атомной электростанции. На следующие пять лет для подготовки к возможной аварии на Белорусской АЭС необходимо выделить 91,5 миллиона евро.

Министерство внутренних дел Литвы предлагает в течение следующих восьми лет потратить около 200 миллионов евро для реализации приоритетов, указанных в концепции гражданской обороны.

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Как сообщалось, министерство обороны Эстонии готовит законопроект, который предоставит Силам обороны страны полномочия готовить вооруженное сопротивление на оккупированных территориях через агентурные сети и соответствующую инфраструктуру.

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Темы: Литва
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