Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ відбили ворожі атаки в районах семи населених пунктів – зведення

Ольга Глущенко Вівторок, 13 вересня 2022, 07:26
фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Красногорівка, Водяне, Безіменне та Новогригорівка.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Противник продовжує тактику терору та залякування цивільного населення. Під удари потрапили міста Харків та Лозова. Від авіаударів та обстрілів з РСЗВ пошкоджено інфраструктуру в районах населених пунктів Білогорівка, Весела Долина, Зайцеве, Юр’ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам’янка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне".

Деталі: Загалом, протягом минулої, доби російські окупанти завдали два ракетних, 25 авіаційних ударів, здійснили 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник обстрілював інфраструктуру із мінометів, танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії:

  • на Сіверському напрямку – неподалік Атинського та Стукалівки Сумської області;
  • на Харківському напрямку – в районах Козачої Лопані, Баранівки та Куп’янська;
  • на Краматорському напрямку – у районах населених пунктів Пришиб, Білогорівка, Краматорськ, Слов’янськ, Старий Караван, Стародубівка, Спірне, Роздолівка та Григорівка;
  • на Бахмутському напрямку – у районах населених пунктів Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина;
  • на Авдіївському напрямку – населені пункти Авдіївка, Орлівка, Ласточкине, Красногорівка, Водяне, Мар’їнка та Новомихайлівка;
  • на Новопавлівському напрямку – поблизу Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки та Времівки;
  • на Запорізькому напрямку – у районах населених пунктів Кам’янське, Мала Токмачка, Щербаки, Чарівне, Нестерянка, Оріхів, Білогір’я, Залізничне, Темирівка, Новопіль та Времівка;
  • на Південнобузькому напрямку фіксувалися ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. Крім того, противник вів повітряну розвідку БпЛА – здійснив 23 вильоти.

Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Красногорівка, Водяне, Безіменне та Новогригорівка.

ВІДЕО ДНЯ

Протягом доби авіація Сил оборони здійснила дев’ять ударів – завдано ураження по семи опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки ворога, знищено дві позиції його зенітних ракетних комплексів. Втрати живої сили і техніки окупантів уточнюються.

За минулу добу підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункти управління, райони зосередження живої сили та бойової техніки противника. В зону ураження потрапили комплекс радіоелектронної боротьби, радіолокаційна станція "Зоопарк", артилерійські підрозділи та склади боєприпасів.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Збройні силивійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2023 рік: понад 50% на оборону

Повітряні сили за дві години приземлили два російські літаки

оновленоВ ОП презентували перший документ щодо гарантій безпеки для України

Клерк з апарату прем'єра 15 років зливав ФСБ таємні документи

У Кремлі прокоментували відступ РФ в Україні і критичну реакцію соцмереж

Резніков пояснив, чому контрнаступ на Херсонщині просувається повільніше

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Збройні сили
Ворожі війська залишили оперативно важливий пункт на Херсонщині – ISW
Святогірськ повертається. Як батальйон Кульчицького обороняв Святі Гори на Донеччині, а нині пішов у контрнаступ
Болгарія передасть медичні набори для 35 тисяч українських військових
Останні новини
21:21
Уряд залучив майже 1,5 мільярда від продажу ОВДП, але переважно валютних
21:18
У Зеленського розповіли іноземним послам, як бачать Фонд відновлення України
20:50
У Києві найкращим старшокласникам будуть виплачувати щомісячну стипендію
20:49
На Харківщині повністю відновили енергопостачання після обстрілів
20:32
Зеленський збирав Ставку: заслухав командувачів щодо контрнаступу
20:11
Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2023 рік: понад 50% на оборону
20:09
Шольц вперше з травня поговорив з Путіним: закликав до виведення військ і переговорів
20:07
Через війну українці залишаються психологічно мобілізованими – дослідження
20:05
Народних артистів, які підтримують або замовчують агресію РФ, позбавлять звань – Ткаченко
19:58
Українська армія відбила атаки в районі 8 населених пунктів - зведення
Усі новини...