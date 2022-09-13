ВСУ отбили вражеские атаки в районах семи населенных пунктов – сводка

Украинские военные успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Красногоровка, Водяное, Безымянное и Новогригоровка.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник продолжает тактику террора и запугивания гражданского населения. Под удары попали города Харьков и Лозовая. От авиаударов и обстрелов с РСЗО повреждена инфраструктура в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Кам, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное".

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Детали: В целом, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли два ракетных, 25 авиационных ударов, совершили 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник обстреливал инфраструктуру из минометов, танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии:

ВИДЕО ДНЯ

на Северском направлении – неподалеку от Атынского и Стукаловки Сумской области;

– неподалеку от Атынского и Стукаловки Сумской области; на Харьковском направлении – в районах Казачьей Лопани, Барановки и Купянска;

– в районах Казачьей Лопани, Барановки и Купянска; на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Пришиб, Белогоровка, Краматорск, Славянск, Старый Караван, Стародубовка, Спорное, Раздолевка и Григоровка;

– в районах населенных пунктов Пришиб, Белогоровка, Краматорск, Славянск, Старый Караван, Стародубовка, Спорное, Раздолевка и Григоровка; на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина;

– в районах населенных пунктов Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина; на Авдеевском направлении – населенные пункты Авдеевка, Орловка, Ласточкино, Красногоровка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка;

– населенные пункты Авдеевка, Орловка, Ласточкино, Красногоровка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка; на Новопавловском направлении – вблизи Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Времовки;

– вблизи Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Времовки; на Запорожском направлении – в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка, Щербаки, Волшебное, Нестерянка, Орехов, Белогорье, Железнодорожное, Темировка, Новополь и Времовка;

– в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка, Щербаки, Волшебное, Нестерянка, Орехов, Белогорье, Железнодорожное, Темировка, Новополь и Времовка; на Южнобужском направлении фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения. Кроме того, противник вел воздушную разведку БпЛА – совершил 23 вылета.

Силы обороны успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Красногоровка, Водяное, Безымянное и Новогригоровка.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла девять ударов – нанесено поражение по семи опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники врага, уничтожены две позиции его зенитных ракетных комплексов. Утраты живой силы и техники оккупантов уточняются.

За прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункты управления, районы сосредоточения живой силы и боевой техники противника. В зону поражения попали комплекс радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция "Зоопарк", артиллерийские подразделения и склады боеприпасов.