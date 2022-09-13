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ВСУ отбили вражеские атаки в районах семи населенных пунктов – сводка

Ольга ГлущенкоВторник, 13 сентября 2022, 07:26
ВСУ отбили вражеские атаки в районах семи населенных пунктов – сводка
фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Красногоровка, Водяное, Безымянное и Новогригоровка.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник продолжает тактику террора и запугивания гражданского населения. Под удары попали города Харьков и Лозовая. От авиаударов и обстрелов с РСЗО повреждена инфраструктура в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Кам, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное".

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Детали: В целом, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли два ракетных, 25 авиационных ударов, совершили 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник обстреливал инфраструктуру из минометов, танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии:

ВИДЕО ДНЯ
  • на Северском направлении – неподалеку от Атынского и Стукаловки Сумской области;
  • на Харьковском направлении – в районах Казачьей Лопани, Барановки и Купянска;
  • на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Пришиб, Белогоровка, Краматорск, Славянск, Старый Караван, Стародубовка, Спорное, Раздолевка и Григоровка;
  • на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина;
  • на Авдеевском направлении – населенные пункты Авдеевка, Орловка, Ласточкино, Красногоровка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка;
  • на Новопавловском направлении – вблизи Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Времовки;
  • на Запорожском направлении – в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка, Щербаки, Волшебное, Нестерянка, Орехов, Белогорье, Железнодорожное, Темировка, Новополь и Времовка;
  • на Южнобужском направлении фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения. Кроме того, противник вел воздушную разведку БпЛА – совершил 23 вылета.

Силы обороны успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Красногоровка, Водяное, Безымянное и Новогригоровка.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла девять ударов – нанесено поражение по семи опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники врага, уничтожены две позиции его зенитных ракетных комплексов. Утраты живой силы и техники оккупантов уточняются.

За прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункты управления, районы сосредоточения живой силы и боевой техники противника. В зону поражения попали комплекс радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция "Зоопарк", артиллерийские подразделения и склады боеприпасов.

Темы: Вооруженные силывойна
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