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Нікополь і дві громади Дніпропетровської області обстрілювали всю ніч

Олена РощінаВівторок, 13 вересня 2022, 08:33
Нікополь і дві громади Дніпропетровської області обстрілювали всю ніч
Нікопольський район після обстрілу, фото з Telegram Валентина Резніченка

У ніч на 13 вересня російські війська 6 разів били по Нікопольському району Дніпропетровської області. 

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентин Резніченко

Пряма мова: "Всю ніч від обстрілів потерпала Нікопольщина. Росіяни ударили по району шість разів. Скерували на Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади "Урагани", "Гради" та важку артилерію. Минулося без постраждалих". 

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Деталі: Пошкоджено 16 багатоповерхових та приватних будинків, стадіон, господарські споруди та газогони. 

Масштаби пошкоджень уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ

У інших районах області вночі лунали сирени, та обійшлося без атак.

Теми: Дніпропетровська областьНікопольвійна
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