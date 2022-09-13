Нікополь і дві громади Дніпропетровської області обстрілювали всю ніч
Вівторок, 13 вересня 2022, 08:33
У ніч на 13 вересня російські війська 6 разів били по Нікопольському району Дніпропетровської області.
Джерело: голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Валентин Резніченко
Пряма мова: "Всю ніч від обстрілів потерпала Нікопольщина. Росіяни ударили по району шість разів. Скерували на Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади "Урагани", "Гради" та важку артилерію. Минулося без постраждалих".
Реклама:
Деталі: Пошкоджено 16 багатоповерхових та приватних будинків, стадіон, господарські споруди та газогони.
Масштаби пошкоджень уточнюються.
ВІДЕО ДНЯ
У інших районах області вночі лунали сирени, та обійшлося без атак.