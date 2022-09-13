Никополь и две общины Днепропетровской области обстреливали всю ночь
Вторник, 13 сентября 2022, 08:33
В ночь на 13 сентября российские войска 6 раз били по Никопольскому району Днепропетровской области.
Источник: глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко
Прямая речь: "Всю ночь от обстрелов страдала Никопольщина. Россияне ударили по району шесть раз. Направили на Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую общины "Ураганы", "Грады" и тяжелую артиллерию. Обошлось без пострадавших".
Детали: Повреждены 16 многоэтажных и частных домов, стадион, хозяйственные постройки и газопроводы.
Масштабы повреждений уточняются.
В других районах области ночью звучали сирены, но обошлось без атак.
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