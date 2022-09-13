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Никополь и две общины Днепропетровской области обстреливали всю ночь

Елена РощинаВторник, 13 сентября 2022, 08:33
Никополь и две общины Днепропетровской области обстреливали всю ночь
Никопольский район после обстрела, фото из Telegram Валентина Резниченко

В ночь на 13 сентября российские войска 6 раз били по Никопольскому району Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко

Прямая речь: "Всю ночь от обстрелов страдала Никопольщина. Россияне ударили по району шесть раз. Направили на Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую общины "Ураганы", "Грады" и тяжелую артиллерию. Обошлось без пострадавших".

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Детали: Повреждены 16 многоэтажных и частных домов, стадион, хозяйственные постройки и газопроводы.

Масштабы повреждений уточняются.

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В других районах области ночью звучали сирены, но обошлось без атак.

Темы: Днепропетровская областьНикопольвойна
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