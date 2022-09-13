Никополь и две общины Днепропетровской области обстреливали всю ночь

Никопольский район после обстрела, фото из Telegram Валентина Резниченко

В ночь на 13 сентября российские войска 6 раз били по Никопольскому району Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Валентин Резниченко

Прямая речь: "Всю ночь от обстрелов страдала Никопольщина. Россияне ударили по району шесть раз. Направили на Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую общины "Ураганы", "Грады" и тяжелую артиллерию. Обошлось без пострадавших".

Реклама:

Детали: Повреждены 16 многоэтажных и частных домов, стадион, хозяйственные постройки и газопроводы.

Масштабы повреждений уточняются.

ВИДЕО ДНЯ

В других районах области ночью звучали сирены, но обошлось без атак.