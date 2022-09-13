Втрати окупантів перевалили за 53 тисячі осіб
Вівторок, 13 вересня 2022, 09:10
Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила 53 300 солдатів, 2 157 танків та 4 662 бойових броньованих машини.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 53 300 (+350) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 175 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 662 (+22) од,
- артилерійських систем – 1 279 (+10) од,
- РСЗВ – 311 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 165 (+3) од,
- літаків – 244 (+1) од,
- гелікоптерів – 213 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 904 (+1),
- крилатих ракет ‒ 233 (+17) од,
- кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 469 (+6) од,
- спеціальної техніки ‒ 117 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
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