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Втрати окупантів перевалили за 53 тисячі осіб

Ірина БалачукВівторок, 13 вересня 2022, 09:10
Українські захисники знищують ворога. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила 53 300 солдатів, 2 157 танків та 4 662 бойових броньованих машини.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 53 300 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 175 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 662 (+22) од,
  • артилерійських систем – 1 279 (+10) од,
  • РСЗВ – 311 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 165 (+3) од,
  • літаків – 244 (+1) од,
  • гелікоптерів – 213 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 904 (+1),
  • крилатих ракет ‒ 233 (+17) од,
  • кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 469 (+6) од,
  • спеціальної техніки ‒ 117 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.  

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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