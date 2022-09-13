Втрати окупантів перевалили за 53 тисячі осіб

Росія у загарбницькій війні з Україною вже втратила 53 300 солдатів, 2 157 танків та 4 662 бойових броньованих машини.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 53 300 (+350) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 175 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 662 (+22) од,

артилерійських систем – 1 279 (+10) од,

РСЗВ – 311 (+0) од,

засобів ППО ‒ 165 (+3) од,

літаків – 244 (+1) од,

гелікоптерів – 213 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 904 (+1),

крилатих ракет ‒ 233 (+17) од,

кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 469 (+6) од,

спеціальної техніки ‒ 117 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.