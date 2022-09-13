Потери оккупантов перевалили за 53 тысячи человек
Вторник, 13 сентября 2022, 09:10
Россия в захватнической войне с Украиной уже потеряла 53 300 солдат, 2 157 танков и 4 662 боевых бронированных машин.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 53 300 (+350) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2 175 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4 662 (+22) ед,
- артиллерийских систем – 1 279 (+10) ед,
- РСЗО – 311 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 165 (+3) ед,
- самолетов – 244 (+1) ед,
- вертолетов – 213 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 904 (+1),
- крылатых ракет ‒ 233 (+17) ед,
- кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 469 (+6) ед,
- специальной техники – 117 (+0) ед.
Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.
ВИДЕО ДНЯ