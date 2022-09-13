Потери оккупантов перевалили за 53 тысячи человек

Россия в захватнической войне с Украиной уже потеряла 53 300 солдат, 2 157 танков и 4 662 боевых бронированных машин.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.09 ориентировочно составили:

личного состава – около 53 300 (+350) человек ликвидировано,

танков ‒ 2 175 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4 662 (+22) ед,

артиллерийских систем – 1 279 (+10) ед,

РСЗО – 311 (+0) ед,

средств ПВО ‒ 165 (+3) ед,

самолетов – 244 (+1) ед,

вертолетов – 213 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 904 (+1),

крылатых ракет ‒ 233 (+17) ед,

кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 469 (+6) ед,

специальной техники – 117 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях.