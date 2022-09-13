Кулеба: Після контрнаступу ЗСУ не має бути сумнівів, що Україна може перемогти Росію

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на тлі успішного контрнаступу Збройних Сил закликав Захід активізувати постачання зброї Україні – це, за його словами, допоможе швидше завершити повномасштабну війну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба заявив в інтерв’ю Politico.

"Ми змінюємо хід подій і потребуємо більше важкої зброї та боєприпасів від наших союзників, щоб нарощувати темп наступу, урятувати більше людей і швидше визволити більше української території", – сказав глава українського МЗС.

За його словами, наступ України на сході та півдні доводить, що "всі інвестиції, які наші західні партнери здійснили в наші оборонні спроможності, насправді призводять до приголомшливих результатів".

"Чим більше військової підтримки ми отримаємо зараз, тим швидше завершиться ця війна. Саме тому Україна закликає своїх партнерів зосередитися на графіку: швидке постачання того, що потребує українська армія, наблизить перемогу і мир", – додав Кулеба.

Керівник зовнішньополітичного відомства вважає: "тепер не повинно бути сумнівів у тому, що Україна може перемогти, а Росію можна перемогти на полі бою".

Нагадаємо, в останні дні українські сили розпочали контрнаступ не лише в Херсонській, а й у Харківській області. За даними британської розвідки, ЗСУ на Харківщині розбили сили РФ, визначені ключовими у потенційній війні з НАТО.

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Деякі західні політики на цьому тлі закликали посилити військову допомогу Україні.