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Кулеба: После контрнаступления ВСУ не должно быть сомнений, что Украина может победить Россию

"Европейская правда"Вторник, 13 сентября 2022, 09:32

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на фоне успешного контрнаступления Вооруженных сил призвал Запад активизировать поставки оружия Украине – это, по его словам, поможет быстрее завершить полномасштабную войну.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба заявил в интервью Politico.

"Мы меняем ход событий и нуждаемся в более тяжелом оружии и боеприпасах от наших союзников, чтобы наращивать темп наступления, спасти больше людей и быстрее освободить больше украинской территории", – сказал глава украинского МИД.

По его словам, наступление Украины на востоке и юге доказывает, что "все инвестиции, которые наши западные партнеры осуществили в наши оборонные возможности, на самом деле приводят к потрясающим результатам".

"Чем больше военной поддержки мы получим сейчас, тем быстрее завершится эта война. Именно поэтому Украина призывает своих партнеров сосредоточиться на графике: быстрая поставка того, что нуждается в украинской армии, приблизит победу и мир", - добавил Кулеба.

Руководитель внешнеполитического ведомства считает, что "теперь не должно быть сомнений в том, что Украина может победить, а Россию можно победить на поле боя".

Напомним, в последние дни украинские силы начали контрнаступление не только в Херсонской, но и Харьковской области. По данным британской разведки, ВСУ в Харьковской области разбили силы РФ, определенные ключевыми в потенциальной войне с НАТО.

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Некоторые западные политики на этом фоне призвали усилить военную помощь Украине.

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Темы: контрнаступлениеКулеба ДмитрийвойнаУкраина
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