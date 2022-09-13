На Луганщині авіація вдарила по 7 опорних пунктах і місцях скупчення ворога – Гайдай

Минулої доби, 12 вересня, в Луганській області українська військова авіація вразила сім опорних пунктів і місця скупчення живої сили і техніки ворога.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "Протягом доби авіацією Сил оборони завдано ураження по семи опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки ворога, знищено дві позиції його зенітних ракетних комплексів".

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Деталі: За даними Гайдая, росіяни обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії.

Зокрема: на Краматорському напрямку – у районах населених пунктів Пришиб, Білогорівка, Краматорськ, Слов’янськ, Старий Караван, Стародубівка, Спірне, Роздолівка та Григорівка; на Бахмутському напрямку – у районах населених пунктів Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина.