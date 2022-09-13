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На Луганщине авиация ударила по 7 опорным пунктам и местам скопления врага – Гайдай

Елена РощинаВторник, 13 сентября 2022, 09:57

За прошедшие сутки, 12 сентября, в Луганской области украинская военная авиация поразила семь опорных пунктов и места скопления живой силы и техники врага.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "В течение суток авиацией Сил обороны нанесено поражение по семи опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники врага, уничтожены две позиции его зенитных ракетных комплексов".

Детали: По данным Гайдая, россияне обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии.

В частности: на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Пришиб, Белогоровка, Краматорск, Славянск, Старый Караван, Стародубовка, Спорное, Раздолевка и Григорьевка; на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина.

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Темы: Луганская областьвойна
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