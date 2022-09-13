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Росія обстріляла Донеччину: є загиблі та поранені

"Українська правда"Вівторок, 13 вересня 2022, 10:52
Наслідки обстрілу Донеччини, фото з TELEGRAM Кириленка

Внаслідок обстрілів Донеччини 12 вересня щанайменше 5 людей загинуло та 10 постраждало, після нічних обстрілів – ще один загиблий та 4 поранених. 

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

Пряма мова: "За 12 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 3 у Вугледарі, 1 у Георгіївці та 1 у Слов'янську. Ще 10 людей отримали поранення". 

Деталі: Внаслідок обстрілу Слов’янська в ніч проти 13 вересня щонайменше одна людина загинула та одна дістала поранення. Снаряди влучили у сільгосптехнікум, дві багатоповерхівки, шість будинків зазнали пошкоджень від вибуху.

Ворог вів вогонь по смт Гостре в Курахівській громаді – без постраждалих, пошкоджений один двоповерховий будинок. Нового обстрілу зазнала Авдіївка. Внаслідок обстрілу Торецька пошкоджено щонайменше чотири будинки. Вночі ворог завдав авіаудару по Сіверському. Відомо про один зрунований будинок. Інформації про постраждалих поки немає. 

Кириленко вкотре закликав місцевих мешканців евакуююватися.

 
 
 
 

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Теми: Донецька областьвійнажертви
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