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Россия обстреляла Донбасс: есть погибшие и раненые

"Украинская правда"Вторник, 13 сентября 2022, 10:52
Россия обстреляла Донбасс: есть погибшие и раненые
Последствия обстрела Донетчины, фото с TELEGRAM Кириленко

В результате обстрелов Донетчины 12 сентября по меньшей мере 5 человек погибли и 10 пострадали, после ночных обстрелов – еще один погибший и 4 раненых.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "За 12 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 3 в Угледаре, 1 в Георгиевке и 1 в Славянске. Еще 10 человек получили ранения".

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Детали: В результате обстрела Славянска в ночь на 13 сентября по меньшей мере один человек погиб и один получил ранения. Снаряды попали в сельхозтехникум, две многоэтажки, шесть домов получили повреждения от взрыва.

Враг вел огонь по пгт Острое в Кураховской общине – без пострадавших, поврежден один двухэтажный дом. Новым обстрелам подверглась Авдеевка. В результате обстрела Торецка повреждены по меньшей мере четыре дома. Ночью враг нанес авиаудар по Северскому. Известно об одном разрушенном доме. Информации о пострадавших пока нет.

Кириленко еще раз призвал местных жителей эвакуироваться.

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Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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