Тікаючи з Харківщини, росіяни покидали купу зброї – ЗМІ

Відступаючи з Харківської області, російські окупанти залишили велику кількість озброєння, серед якого танки, БПЛА, артилерійські системи.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Зокрема, українські військові виявили на звільнених територіях безліч російських танків, артилерійських гармат, боєприпасів, а також радіолокаційні системи та дрони.

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Однією з причин, через яку російські війська залишили військову техніку, вважається нестача пального.

Крім того, пересуваючись на вантажівках та цивільних легкових автомобілях, залишити раніше окуповані території можна було швидше.

У ЗМІ вважають, за оцінкою відео та зображень, що потрапили в мережу, що окупанти залишили не менше ніж 100 танків і бронетранспортерів.