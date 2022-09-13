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Тікаючи з Харківщини, росіяни покидали купу зброї – ЗМІ

Альона Мазуренко Вівторок, 13 вересня 2022, 11:20
Тікаючи з Харківщини, росіяни покидали купу зброї – ЗМІ

Відступаючи з Харківської області, російські окупанти залишили велику кількість озброєння, серед якого танки, БПЛА, артилерійські системи. 

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Зокрема, українські військові виявили на звільнених територіях безліч російських танків, артилерійських гармат, боєприпасів, а також радіолокаційні системи та дрони.

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Однією з причин, через яку російські війська залишили військову техніку, вважається нестача пального.

Крім того, пересуваючись на вантажівках та цивільних легкових автомобілях, залишити раніше окуповані території можна було швидше.

У ЗМІ вважають, за оцінкою відео та зображень, що потрапили в мережу, що окупанти залишили не менше ніж 100 танків і бронетранспортерів.

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Теми: зброяХарківська областьвійнаРосія
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