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Удирая с Харьковщины, россияне побросали кучу оружия – СМИ

Алена МазуренкоВторник, 13 сентября 2022, 11:20

Отступая из Харьковской области, российские оккупанты оставили большое количество вооружения, среди которого танки, БПЛА, артиллерийские системы.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: В частности, украинские военные обнаружили на освобожденных территориях множество российских танков, артиллерийских орудий, боеприпасов, радиолокационные системы и дроны.

Одной из причин, по которой российские войска покинули военную технику, считается нехватка горючего.

Кроме того, передвигаясь на грузовиках и гражданских легковых автомобилях, оставить оккупированные территории можно было быстрее.

В СМИ считают, по оценке видео и изображений, попавших в сеть, что оккупанты оставили не менее 100 танков и бронетранспортеров.

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Темы: оружиеХарьковская областьвойнаРосcия
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