Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США можуть незабаром виділити $600 млн військової допомоги Україні – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 13 вересня 2022, 11:28

Сполучені Штати цього тижня можуть оголосити про виділення чергового пакету військової допомоги України в розмірі близько 600 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Як повідомило виданню джерело у Конгресі, раніше міністерство оборони США повідомило законодавцям про використання у вересні 1,3 мільярда доларів військових запасів.

Оскільки минулого тижня адміністрація президента США вже оголосила про пакет допомоги в розмірі 675 мільйонів доларів, новий пакет, як припускає джерело Politico, буде складатися із залишків тієї суми.

Нагадаємо, минулого тижня Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні для протидії російському вторгненню вартістю $675 мільйонів.

До нового пакета допомоги увійдуть додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) та чотири 105-мм гаубиці, а також 36 000 снарядів для них.

Загальна військова допомога США Україні складає приблизно 15,2 мільярда доларів з початку роботи адміністрації Байдена.

ВІДЕО ДНЯ

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: СШАУкраїнавійнагроші
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2023 рік: понад 50% на оборону

Україна з допомогою США і союзників готувала інший контрнаступ, але план змінили - NYT

Повітряні сили за дві години приземлили два російські літаки

оновленоВ ОП презентували перший документ щодо гарантій безпеки для України

Клерк з апарату прем'єра 15 років зливав ФСБ таємні документи

У Кремлі прокоментували відступ РФ в Україні і критичну реакцію соцмереж

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

США
Розвідка США прогнозує подальший відступ Росії після втрати Харківщини – WP
У США зареєстрували першу смерть від мавпячої віспи
Пентагон: частина російських військ із Харківщини повернулася в РФ
Останні новини
00:25
США анонсували новий пакет оборонної допомоги для України
00:08
Стефанішина розповіла про спроби росіян вийти на переговори після контрнаступу України
23:59
Труну королеви Британії доставили до Букінгемського палацу
23:53
США: Росія з 2014 року витратила $300 млн для прихованого впливу на світову політику
23:41
Першу леді запросили на ключову для ЄС подію
23:14
Прем'єрка Естонії - Макрону: війна далеко не закінчена, але українці показали, що здатні перемогти
22:54
У Тбілісі посольство США евакуювали через повідомлення про вибухівку
22:50
ВВП України може зрости на 4,6% наступного року – прогноз уряду
22:48
На деокупованих 4 тисячах кв. км української землі ще йдуть стабілізаційні заходи - Зеленський
22:42
Залужний провів розмову з військовим керівництвом НАТО та збройних сил США
Усі новини...