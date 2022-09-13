США могут вскоре выделить $600 млн военной помощи Украине – СМИ

Соединенные Штаты на этой неделе могут объявить о выделении очередного пакета военной помощи Украины в размере около 600 миллионов долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Как сообщил источник в Конгрессе, ранее министерство обороны США сообщило законодателям об использовании в сентябре 1,3 миллиарда долларов военных запасов.

Реклама:

Поскольку на прошлой неделе администрация президента США уже объявила о пакете помощи в размере 675 миллионов долларов, новый пакет, как предполагает источник Politico, будет состоять из остатков этой суммы.

Напомним, на прошлой неделе Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине для противодействия российскому вторжению стоимостью $675 миллионов.

В новый пакет помощи войдут дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и четыре 105-мм гаубицы, а также 36 000 снарядов для них.

ВИДЕО ДНЯ

Общая военная помощь США в Украине составляет примерно 15,2 миллиарда долларов с начала работы администрации Байдена.