Вірменія каже, що домовилась з РФ "стабілізувати" ситуацію у Карабаху

Міністр оборони Вірменії Сурен Папікян поговорив телефоном із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу після відновлення обстрілів у Нагірному Карабаху.

Про це повідомила пресслужба міноборони Вірменії, пише "Європейська правда".

У відомстві заявили, що Папікян представив Шойгу ситуацію, що склалася внаслідок "широкомасштабної азербайджанської агресії щодо суверенної території Республіки Вірменія".

"Суреном Папікяном та Сергєєм Шойгу було досягнуто домовленості зробити необхідні кроки для стабілізації ситуації", – йдеться у повідомленні міністерства.

Азербайджан та Вірменія звинуватили один одного у спалаху напруженості, яка виникла вночі. Це остання ескалація після десятиліть ворожнечі між країнами через регіон Нагірного Карабаху.

Після свіжого загострення Єреван вирішив звернутися до Росії, Організації договору колективної безпеки та ООН із вимогою вжити заходів.

У вівторок прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що на підставі звернення Вірменії відбувається засідання постійної ради ОДКБ щодо ситуації.

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Міністерство закордонних справ у вівторок заявило, що стежить за останніми подіями на кордоні Азербайджану та Вірменії, де сторони звинувачують одна одну в прикордонних обстрілах.

Детально про особливості конфлікту довкола Карабаху читайте в архівній публікації: Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі.