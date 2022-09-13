Армения говорит, что договорилась с РФ "стабилизировать" ситуацию в Карабахе

Министр обороны Армении Сурен Папикян поговорил по телефону с министром обороны России Сергеем Шойгу после возобновления обстрелов в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщила пресс-служба минобороны Армении, пишет "Европейская правда".

В ведомстве заявили, что Папикян представил Шойгу ситуацию, сложившуюся в результате "широкомасштабной азербайджанской агрессии по суверенной территории Республики Армения".

"Сурен Папикян и Сергей Шойгу достигли договоренности сделать необходимые шаги для стабилизации ситуации", ­– говорится в сообщении министерства.

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в возникшей ночью вспышки напряженности. Это последняя эскалация после десятилетий вражды между странами через регион Нагорного Карабаха.

После свежего обострения Ереван решил обратиться к России, Организации договора коллективной безопасности и ООН с требованием принять меры.

Во вторник премьер Армении Никол Пашинян заявил, что на основании обращения Армении проходит заседание постоянного совета ОДКБ по ситуации.

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Министерство иностранных дел Украины во вторник заявило, что следит за последними событиями на границе Азербайджана и Армении, где стороны обвиняют друг друга в пограничных обстрелах.

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