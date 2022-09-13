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Армения говорит, что договорилась с РФ "стабилизировать" ситуацию в Карабахе

"Европейская правда"Вторник, 13 сентября 2022, 11:28
Армения говорит, что договорилась с РФ стабилизировать ситуацию в Карабахе
Сурен Папикян. Фото mil.am

Министр обороны Армении Сурен Папикян поговорил по телефону с министром обороны России Сергеем Шойгу после возобновления обстрелов в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщила пресс-служба минобороны Армении, пишет "Европейская правда".

В ведомстве заявили, что Папикян представил Шойгу ситуацию, сложившуюся в результате "широкомасштабной азербайджанской агрессии по суверенной территории Республики Армения".

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"Сурен Папикян и Сергей Шойгу достигли договоренности сделать необходимые шаги для стабилизации ситуации", ­– говорится в сообщении министерства.

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в возникшей ночью вспышки напряженности. Это последняя эскалация после десятилетий вражды между странами через регион Нагорного Карабаха.

После свежего обострения Ереван решил обратиться к России, Организации договора коллективной безопасности и ООН с требованием принять меры.

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Во вторник премьер Армении Никол Пашинян заявил, что на основании обращения Армении проходит заседание постоянного совета ОДКБ по ситуации.

Министерство иностранных дел Украины во вторник заявило, что следит за последними событиями на границе Азербайджана и Армении, где стороны обвиняют друг друга в пограничных обстрелах.

Подробно об особенностях конфликта вокруг Карабаха читайте в архивной публикации: Карабах, не похожий на Донбасс: 8 ответов на вопросы о новой войне на Кавказе

Темы: АрменияРосcиябоевые действияАзербайджан
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