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Окупанти готують нові обстріли ЗАЕС, під загрозою й інші станції – ГУР

Валентина РоманенкоВівторок, 13 вересня 2022, 11:40
Окупанти готують нові обстріли ЗАЕС, під загрозою й інші станції – ГУР
ЗАЕС, ФОТО GETTY IMAGES

Окупанти готують чергові провокаційні обстріли Запорізької атомної електростанції, загроза терору залишається і для інших АЕС Українии.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону 13 вересня

Пряма мова: "Ми вже можемо говорити, на жаль, не лише про Запорізьку АЕС. Російський агресор систематично, методично обстрілює всю енергетичну інфраструктуру України, і це, безперечно, може вплинути зрештою і на інші атомні об'єкти, на інші атомні станції…

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Справді, є інформація про певну підготовку чергових провокацій і обстрілів Запорізької станції… Те, що у особового складу агресора є план перебування в укритті під час своїх сигналів, тобто є переміщення техніки, є систематична діяльність із пошкодження ліній електропередач, яких зараз залишилося лише декілька, які поєднують ЗАЕС з українською енергосистемою.

Зрештою ми вже бачили наслідки попередніх обстрілів ЗАЕС і не лише обстрілів. Мова йде про системний ядерний тероризм".

Деталі: Юсов наголосив, що фактично держава-терорист захопила ядерний об’єкт і, побачивши певну безкарність з боку міжнародної спільноти, тепер масштабує цю історію на всю енергетичну систему України, готуючи таким чином відверту гуманітарну катастрофу і кризу напередодні зими.

ВІДЕО ДНЯ

"Путін хоче занурити у темну холодну зиму Україну та всю Європу", - зазначив представник розвідки.

Теми: ЗАЕСтероризмвійна
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