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Оккупанты готовят новые обстрелы ЗАЭС, под угрозой и другие станции – ГУР

Валентина РоманенкоВторник, 13 сентября 2022, 11:40
Оккупанты готовят новые обстрелы ЗАЭС, под угрозой и другие станции – ГУР
ЗАЭС, ФОТО GETTY IMAGES

Оккупанты готовят очередные провокационные обстрелы Запорожской атомной электростанции, угроза террора остается и для других АЭС Украины.

Источник: представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона 13 сентября

Прямая речь: "Мы уже можем говорить, к сожалению, не только о Запорожской АЭС. Российский агрессор систематически, методично обстреливает всю энергетическую инфраструктуру Украины, и это, безусловно, может повлиять в конечном счете и на другие атомные объекты, на другие атомные станции...

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Действительно, есть информация об определенной подготовке очередных провокаций и обстрелов Запорожской станции… То, что у личного состава агрессора есть план пребывания в укрытии во время своих сигналов, есть перемещение техники, есть систематическая деятельность по повреждению линий электропередач, которых сейчас осталось лишь несколько, которые соедяиняют ЗАЭС с украинской энергосистемой.

В конце концов, мы уже видели последствия предыдущих обстрелов ЗАЭС и не только обстрелов. Речь идет о системном ядерном терроризме".

Детали: Юсов подчеркнул, что фактически государство-террорист захватило ядерный объект и, увидев определенную безнаказанность со стороны международного сообщества, теперь масштабирует эту историю на всю энергетическую систему Украины, готовя таким образом откровенную гуманитарную катастрофу и кризис в преддверии зимы.

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"Путин хочет погрузить в темную холодную зиму Украину и всю Европу", – отметил представитель разведки.

Темы: ЗАЭСтерроризмвойна
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